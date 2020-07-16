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02:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Соцсеть признала взлом Маска, Гейтса и Обамы

Соцсеть Twitter признала проблему со взломом аккаунтов известных пользователей. Об этом говорится в заявлении компании.

Источник: Reuters

«Мы расследуем данный инцидент и предпринимаем действия, чтобы все исправить… Возможно, вы не сможете публиковать твиты или сменить пароль в это время», — указали в технической поддержке сервиса микроблогов.

Сейчас при попытке опубликовать твит у пользователей всплывает ошибка. Соцсеть пишет, что сообщение похоже на спам, и предлагает изменить текст или ссылку.

Об одной из самых масштабных хакерских атак на Twitter сообщалось в ночь на 16 июля. На страницах миллиардеров Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Илона Маска, политиков Барака Обамы и Джо Байдена, а также в аккаунтах крупных компаний появились практически одинаковые записи, в которой пользователям предлагается переслать на биткоин-счет тысячу долларов. После этого, говорится в сообщении, сумма вернется в удвоенном размере.

Позднее стало известно, что мошенники успели заработать на атаке в биткоинах сумму, равную нескольким миллионам рублей.

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