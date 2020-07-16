Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

По ее словам, сложности могут возникнуть с определением того, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой организма. «Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.
Попович добавила, что российские тесты обладают погрешностью в четыре процента. Она отметила, в случае имеющихся симптомов заболевания лучше несколько раз сдать анализ.
15 июля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выделено более 100 штаммов коронавируса. Она отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, и, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».
На 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.