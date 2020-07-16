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06:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:44 MSK, 16.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
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2.0715.07
Скончалось11 770+156
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Выздоровело523 249+10 424
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2.0715.07
Инфицировано13 516 656+193 126
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Скончалось583 450+4 822
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Выздоровело7 531 380+132 070
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Источник: AFP 2020

По ее словам, сложности могут возникнуть с определением того, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой организма. «Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.

Попович добавила, что российские тесты обладают погрешностью в четыре процента. Она отметила, в случае имеющихся симптомов заболевания лучше несколько раз сдать анализ.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выделено более 100 штаммов коронавируса. Она отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, и, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».

На 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

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