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11:09 (мск), источник: Газета.Ру

Чем грозят путешествия за границу в 2020 году

Международное авиасообщение может быть восстановлено уже в ближайшее время. Тем не менее, в Федеральном агентстве по туризму настоятельно рекомендуют не бронировать туры на ближайшее время. Врачи также придерживаются мнения, что путешествовать за рубеж в 2020 году не стоит — из соображений безопасности.

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Источник: РИА "Новости"

В России с нетерпением ждут открытия авиасообщения с Турцией — информагентства со ссылкой на министерство транспорта республики, называли датой возобновления полетов 15 июля. Однако этого пока не произошло — и, как пояснили «Газете.Ru» в Федеральном агентстве по туризму, планировать отпуск за рубежом пока еще слишком рано.

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«Надо при планировании путешествий, которые сейчас все же временно ограничены, точно понимать, что туристические компании пока что руководствуются теми рекомендациями, которые Роспотребнадзор выпустил еще 19 марта. Только после отмены данных рекомендаций можно будет говорить о каких-то новых путешествиях. Это также должно сопровождаться открытием посольств, международного авиасообщения и границ», — объяснил «Газете.Ru» генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

По словам Горина, туристам также стоит учитывать, что в зарубежных странах по-прежнему действуют карантинные меры — далеко не все из них разрешают въезд без справок о том, что человек не болен COVID-19, и не отправляют на 14-дневный карантин сразу после прибытия.

Когда это все отменится, будет действовать определенный регламент, который каждая страна разрабатывает самостоятельно. Кто-то требует только справку о коронавирусе, а кому-то нужна регистрация мониторинга местонахождения туриста в стране. Кто-то заполняет анкету о здоровье по прилету.
Дмитрий Горин

Необходимо также учитывать, что в условиях пандемии далеко не все страны готовы оказывать бесплатную медицинскую помощь в случае, если турист все же заразится во время отдыха. Это входит в компетенцию страховой компании, однако стоит учитывать, что лечение от коронавируса может быть очень дорогим.

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«Большинство страховых покрытий включают в себя такие болезни, связанные с сезонными респираторными заболеваниями. Но для того, чтобы оплатить все препараты, которые выписываются для лечения, покрытие должно быть как минимум на два миллиона рублей. Я бы вообще советовал брать расширенную страховку, чтобы покрытие было около семи миллионов рублей. Она будет стоить дороже, чем обычная — может быть, даже в два раза», — отметил Горин.

По словам собеседника издания, сейчас для упрощения процедуры страхования уже существуют отдельные виды страховки. Они включают возможность единовременной выплаты в случае временной утраты трудоспособности, в случае госпитализации на срок более семи дней и в случае летального исхода.

Четких рекомендаций, как вести себя на отдыхе после пандемии, пока никто не дает. Как отмечают врачи, стоит придерживаться как минимум самых простых правил, которые Минздрав обозначил еще 19 марта. По мнению специалиста, сейчас не существует принципиальной разницы между российскими и зарубежными курортами — опасность заразиться велика и там, и там.

Пандемия стерла понятие «заграница». И в европейских странах, и в Турции, и в Египте, куда могут поехать наши люди в августе, ситуация обстоит так же, как у нас. Поэтому те люди, которые едут отдыхать на российские курорты, защищены не больше чем те, кто поедет в Турцию.
Александр Румянцев
врач-терапевт

Согласен с ним и врач-терапевт Евгений Гохин. По словам специалиста, даже если турист уже перенес COVID-19, это совершенно не гарантирует ему безопасный отдых.

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«Если у вас прекрасно работает иммунная система, вы можете, хоть 10000 раз переносить инфекцию бессимптомно, но это не значит, что вам стоит выбегать на пляж, где находится еще минимум 50 человек. Помните, вы носитель, если у вас протекает бессимптомно, это не значит, что другой человек перенесет вирус так же легко, как и вы», — пояснил врач «Газете.Ru».

Терапевт клиники «РЖД Медицина» Сергей Черемушкин посоветовал россиянам вообще воздержаться от курортного отдыха в 2020 году.

«Как бы всем нам ни хотелось понежиться на пляже и потанцевать на вечеринках с друзьями, не стоит забывать об эпидемиологической ситуации в мире. На мой взгляд, в этом году, самым разумным решением будет остаться дома и никуда не летать, особенно за границу. По-хорошему, всем нам нужно еще немного подождать, пока ситуация окончательно придет в норму», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем не менее, если дома вам все же не сидится, врач советует соблюдать ряд простых правил, которые действительно могут помочь избежать заражения в местах массового скопления людей.
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«Во-первых, соблюдайте социальную дистанцию. Сейчас все страны принимают меры для ее соблюдения и делают разметки, но все же не все люди ее соблюдают. Не бойтесь говорить нарушителям, чтобы они от вас достаточно дистанцировались, потому что здоровье и самочувствие должно быть для вас на первом месте. Если же так получилось, что столпотворения не избежать, старайтесь все-таки создать вокруг себя хотя бы небольшую “безопасную зону” руками», — рекомендовал Черемушкин.

Хорошим способом обезопасить себя может также стать ношение маски, обработка рук антисептиком и стирка вещей сразу после возвращения с улицы.

«В таких ситуациях ваше здоровье в большей степени зависит от вас, так как заставить других людей надевать маски или перчатки вы не сможете. Но в ваших силах указать им на это, указать на нарушение своих личных границ, если это произошло. Не стоит бояться разговаривать об этом с окружающими вас людьми», — заключил врач.

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