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14:32 (мск), источник: Life.ru

Задерживают зарплату? Кому положены компенсации за просрочку и как вернуть все свои деньги

Сейчас почти ежедневно появляются новости о том, что та или иная компания задерживает зарплату. Где сотрудникам искать управу на недобросовестного работодателя и какую можно получить компенсацию за просрочку?

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Источник: Chronomarchie/СС0

Из-за пандемии коронавируса многие предприятия и бизнесмены оказались в сложном положении. Кто-то просто разорился и вынужден был закрыть компанию, кому-то пришлось сокращать и задерживать зарплаты. Если речь шла о стабильном и добросовестном работодателе, то многие сотрудники относились к ситуации с пониманием.

Другое дело, что сложившейся обстановкой воспользовались и многие непорядочные руководители. Жаловаться на задержку зарплат стали даже сотрудники тех компаний, которые от пандемии сильно не пострадали. О такой проблеме не раз говорили и региональные власти. В некоторых городах даже открывали специальные горячие линии для жалоб на произвол работодателей.

Что делать, если задерживают зарплату

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— В Трудовом кодексе чётко сказано, что если зарплату задерживают на срок более 15 дней, то сотрудник имеет право приостановить работу до тех пор, пока не получит всю сумму. При этом он должен письменно уведомить работодателя о своём решении, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр Парфенон» Павел Уткин.

Но здесь надо действовать очень аккуратно, чтобы работодатель в ответ не мог составить акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте без уважительной причины и уволить его за прогул. По словам юриста, прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырёх часов.

Ещё один вариант решения проблемы — написать жалобу в Государственную инспекцию труда (Роструд). Её же можно продублировать и в прокуратуру. Только надо иметь в виду, что жалоба должна иметь под собой реальные основания, а факт задержки зарплаты должен быть подтверждён документально.

Какую компенсацию можно получить от работодателя

Жалоба в Роструд поможет инициировать проверку работодателя, но это совершенно не означает, что вы получите деньги, которые вам недоплатили. Как поясняет Павел Уткин, чтобы добиться выплаты задержанной зарплаты, придётся обращаться в суд. Здесь надо понимать, что этот процесс не будет быстрым. По словам юриста, рассмотрение дела может занять до полугода.

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Кроме того, в суд имеет смысл обращаться только тогда, когда у вас белая зарплата, все премии и дополнительные выплаты проходят по документам официально, в противном случае вы не сможете доказать, что работодатель недоплатил. Павел Уткин поясняет, что свидетельские показания в данных случаях не учитываются.

Зато если все документы в порядке, то можно рассчитывать на компенсацию. Фактически это процент за пользование деньгами. Размер компенсации устанавливается не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Этот минимум прописан в Трудовом кодексе.

Расчет начинается со следующего дня после установленного срока выплаты. Если зарплату задерживали не полностью, а частично, то компенсация исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Кстати, в отдельных случаях работники могут получить за просрочку намного больше, чем минимум, установленный Трудовым кодексом.

Дело в том, что размер компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рекомендует хорошо подумать, прежде чем угрожать работодателю судом. После такого конфликта выплату можно получить, но потом, скорее всего, придётся искать новую работу. По его словам, если работодатель ведёт диалог с сотрудниками и объясняет перспективы, то можно попробовать переждать временные трудности, в том числе и с помощью подработок. Пётр Пушкарёв считает, что как минимум в ближайшие три-шесть месяцев задержки зарплат будут массовым явлением.

— Искать новую работу сейчас сложно: если куда и принимают новых сотрудников, то всё чаще предлагают пониженную ставку оклада и в целом менее выгодную систему оплаты, включая и меньшие суммы премиальных. Фактически многие пользуются положением, диктуя и соискателям вакансий, и работающим сотрудникам свои условия. Поэтому идти на конфликт сейчас стоит только в том случае, если вы тщательно подумали о последствиях, — отмечает Пётр Пушкарёв.

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