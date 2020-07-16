12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионеры из Великобритании перевоплотились в знаменитых музыкантов
Необычное развлечение для карантина.
Жители дома престарелых Sydmar Lodge в пригороде Лондона провели в самоизоляции больше 4 месяцев и так измучились от скуки, что решили принять участие в необычном проекте.
Пожилые мужчины и женщины воссоздали обложки знаменитых музыкальных альбомов, перевоплотившись в Мадонну, Дэвида Боуи, Адель и других певцов и музыкантов.
Координировал процесс Роберт Спекер, ответственный за всевозможные активности пенсионеров. Он и поделился потрясающими фотографиями в соцсетях.
Анна Лысенко