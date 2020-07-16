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12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионеры из Великобритании перевоплотились в знаменитых музыкантов

Необычное развлечение для карантина.

Жители дома престарелых Sydmar Lodge в пригороде Лондона провели в самоизоляции больше 4 месяцев и так измучились от скуки, что решили принять участие в необычном проекте.

Пожилые мужчины и женщины воссоздали обложки знаменитых музыкальных альбомов, перевоплотившись в Мадонну, Дэвида Боуи, Адель и других певцов и музыкантов.

Координировал процесс Роберт Спекер, ответственный за всевозможные активности пенсионеров. Он и поделился потрясающими фотографиями в соцсетях.

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"Aladdin Sane", шестой студийный альбом Дэвида Боуи
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The Clash
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Адель
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Альбом "Bad" Майкла Джексона
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Мадонна
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Тейлор Свифт
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Медсестры дома престарелых. "Queen II", второй студийный альбом Queen
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Blink-182

Анна Лысенко

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