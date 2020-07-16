Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16:04 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: переболевшим коронавирусной инфекцией в тяжелой форме можно не вакцинироваться

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Лицам, перенесшим заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, в тяжелой форме, можно будет не вакцинироваться, так как у них уже выработался иммунитет. При этом тем, кто перенес вирус в бессимптомной форме, следует привиться, сообщил ТАСС в четверг директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Коронавирус COVID-19
16:43 (мск)В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
3.0716.07
Скончалось11 937+167
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
3.0716.07
Выздоровело531 692+8 443
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
3.0716.07
Инфицировано13 583 763+225 771
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
3.0716.07
Скончалось584 922+5 413
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
3.0716.07
Выздоровело7 600 418+159 087
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
3.0716.07
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Тех, кто тяжело переболел [COVID-19], иммунизировать не надо, у них и так уже есть защита. Другое дело, что на сегодняшний день еще неизвестно как она долго продержится. Но во всяком случае тот опыт небольшой, который мы имеем, говорит о том, что 2−5 месяцев по всей видимости иммунитет держится. Может быть и гораздо больше он продержится», — сказал директор центра.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно, Гинцбург посоветовал провакцинироваться, когда появится препарат.

«Те [люди], которые на ногах перенесли [болезнь] <…> или бессимптомно, вот у тех, как сейчас действительно показано, иммунитет очень непродолжительный, их нужно вакцинировать, уже сейчас это ясно», — пояснил ученый.

В среду первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную центром вакцину, была выписана из клиники. Как сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
В Крыму закончились места для отдыхающих
Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Когда и как банк заблокирует вашу карту: новые правила
Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова
МИД Польши отреагировал на розыгрыш Дуды пранкерами из России
Названы самые безопасные медицинские маски
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Hi-Tech
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в кафе Это опасно
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Популярные темы на «Детях»
Согласны ли вы с мнением? И про неравный брак и союз. 245
Отношения с родителями 229
маленький ребенок в междугородном автобусе? 209
Мамам маленьких модниц, 178
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь