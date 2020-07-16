Эксперт: переболевшим коронавирусной инфекцией в тяжелой форме можно не вакцинироваться

«Тех, кто тяжело переболел [COVID-19], иммунизировать не надо, у них и так уже есть защита. Другое дело, что на сегодняшний день еще неизвестно как она долго продержится. Но во всяком случае тот опыт небольшой, который мы имеем, говорит о том, что 2−5 месяцев по всей видимости иммунитет держится. Может быть и гораздо больше он продержится», — сказал директор центра.
Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно, Гинцбург посоветовал провакцинироваться, когда появится препарат.
«Те [люди], которые на ногах перенесли [болезнь] <…> или бессимптомно, вот у тех, как сейчас действительно показано, иммунитет очень непродолжительный, их нужно вакцинировать, уже сейчас это ясно», — пояснил ученый.
В среду первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную центром вакцину, была выписана из клиники. Как сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.