13:52 (мск), источник: BBC News Русская служба
«А кто проверит?». Что ждет христианские мозаики в мечети Айя-София
Первое мусульманское богослужение в
За последние несколько лет в Турции уже пять зданий бывших церквей потеряли статус музеев и превратились в мечети, при этом три из них ранее назывались соборами Святой Софии (в Стамбуле, Трабзоне и Изнике).
Фрески и мозаики с изображениями христианских святых в этих соборах закрыли занавесками, щитами или навесным потолком, орнамент на полу застелили коврами. Некоторые покрытия снимаются на момент, когда в здании нет богослужений, но часть изображений стали полностью недоступны для посетителей. А за состоянием «загороженных» мозаик и фресок гораздо сложнее следить, отмечают специалисты.
Реставратор Зейнеп Ахунбэй, которая уже 27 лет работает над сохранением внутреннего убранства
«Это выдающийся памятник всемирного значения. И он должен быть сохранен со всеми художественными и архитектурными элементами», — пояснила Ахунбэй в интервью Financial Times.
Открытое письмо с просьбой сохранить за
Мозаики и фрески на сводах бывших церквей в Турции уже пережили две трансформации. Первая — когда в XV веке завоеванные соборы переделывали в мечети, вторая — когда в
«Нет достаточных доказательств того, что Турция разработала устойчиво работающие практики консервации культурных объектов, которые передаются в ведение исламских организаций. Нет доказательств того, что эти практики соответствуют стандартам ЮНЕСКО», — пояснил
По данным турецких СМИ, сейчас управление по делам религии Турции прорабатывает несколько вариантов. Согласно одному из них, во время мусульманских богослужений будет кардинально меняться освещение собора и христианские изображения будут исчезать из виду, попадая в тень. По другой версии, крупные мозаики будут перекрываться лазерными проекциями, а более мелкие изображения и фрески на время молитвы будут занавешивать. Однако ученых и реставраторов беспокоит квалификация тех, кто будет совершать все эти манипуляции.
«Наилучшую сохранность мозаик и фресок можно обеспечить, когда здание является музеем, а работы ведутся музейными работниками», — отмечает Ахунбэй.
«Религиозные организации уже много раз проявили себя не с лучшей стороны в вопросах консервации, реставрации и сохранении исторических зданий. Для них это просто не приоритет», — добавляет профессор Петкофф.
«Здание находится в очень хрупком состоянии. Температура и уровень влажности в разных частях собора должны постоянно поддерживаться на определенных уровнях. Иначе можно нанести сильнейший ущерб материалам, из которых состоит здание», — поясняет Петкофф.
Нарушить поддерживавший музейными работниками баланс может увеличение потока посетителей
Но власти Турции уверяют, что проблем не будет.
«То, что
Сейчас в Стамбуле работает более 4500 мечетей, в том числе вместительная Голубая мечеть, которая находится напротив собора святой Софии.
Тем не менее вопрос об изменении статуса
В день, когда
«Мы хотим вернуть то, что уже принадлежало нам. Мы хотим вернуть то, что было отрезано от нашей истории, веры, культуры, национального достоинства, государственной чести».
Практика возвращения зданий религиозным организациям существует во многих странах.
В Европе археологи, монахи и священники католической церкви несколько лет горячо спорили за круглыми столами, но в итоге научились работать вместе так, чтобы в церквях достойно и эффективно сохранялось международное культурное наследие.
После распада СССР тысячи построек в России, на Украине и в Беларуси были переданы православным церквям и вновь стали действующими храмами и монастырями.
Но к изменению статуса
«Изменение статуса Святой Софии выпускает демонов, которых не стоило сейчас выпускать. Исторические памятники не только напоминают о былом, они еще дают нам возможность залечить прошлые раны и идти в будущее. Но сейчас эти раны наоборот разбередили», — считает религовед Петкофф.
Но при этом, по мнению оксфордского профессора, изменение статуса
«Каждая религиозная организация считает, что у нее есть монополия на правду. Они считают, что их учение истинное, а остальные нет. И тогда они уже не могут сохранять и распространять посыл о всеобщей значимости и важности того или иного памятника культуры. И именно такие объекты имеет смысл доверять государству», — считает ученый.
После завоевания Византии турками в 1453 собор был переделан в мечеть
В 1935 году основатель современной светской Турции Кемаль Ататюрк специальным декретом преобразовал мечеть в музей.
Ольга Ившина