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13:29 (мск), источник: Интерфакс

Глава РФПИ допустил полную вакцинацию россиян от коронавируса в начале 2021 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Полная вакцинация россиян от коронавируса может быть завершена в начале 2021 года, допускает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РФПИ инвестировал средства в разработку вакцины и препарата авифавир от коронавирусной инфекции.

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Источник: Агентство «Москва»

«В России мы произведем 30 млн вакцин, при необходимости для России — 50 млн, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года. Что касается мира, то мы ожидаем произвести около 200 млн доз вакцин до конца года», — сказал Дмитриев на пресс-конференции.

По его данным, в начале августа пройдет третья фаза испытаний вакцины от коронавируса — «на обычных людях, медперсонале».

Ранее Дмитриев отмечал, что аденовирусные вакцины разработаны российским Институтом им. Н. Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics и что нужны будут все три.

Вакцины на основе аденовируса появятся на рынке первыми, считает Дмитриев. Вакцина на основе новой технологии мРНК (матричная РНК) самое ранее появится в следующем году, поскольку еще должна пройти проверку на безопасность, воздействия на фертильность.

Глава РФПИ уже сам привился от коронавируса, вторая вакцинация, по его расчету, должна продлить иммунитет до двух лет.

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