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День в истории: 20 июляПервая в истории посадка на Луну, международный день шахмат и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
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00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 июля

Первая в истории посадка на Луну, международный день шахмат и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.

Международный день шахмат

Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.

Кстати, родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX—X вв.

Международный день торта

20 июля отмечается необычный праздник — Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I cake you», что означает «Я приду к тебе с тортом». И это вполне логично: как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

Впервые в международном масштабе День торта отмечался в 2011 году. В первом праздновании участвовали Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт — в его приготовлении приняли участие люди из вышеперечисленных стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника.

Источник: NASA

Первая в истории посадка на Луну

20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.

В 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия. В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. “Орёл” сел».

Покушение на Адольфа Гитлера

Ровно 76 лет назад в этот день произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера. Во время встречи с военными под стол, за которым проходило совещание, подполковник Генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауффенберг поставил портфель с бомбой, снабженной часовым механизмом. Вскоре он покинул помещение.

В 12 часов 42 минуты прогремел мощнейший взрыв. Стол разлетелся на куски, рухнул потолок. Из 24 человек, присутствующих на совещании, четверо погибли на месте, остальные получили ранения или повреждения различной степени тяжести. Сам фюрер был довольно серьезно ранен — помимо многочисленных ожогов и осколочных ранений, он был контужен, а его правую руку временно парализовало.

Сам фюрер был довольно серьезно ранен — помимо многочисленных ожогов и осколочных ранений, он был контужен, а его правую руку временно парализовало.

Месть фюрера была ужасна. В тот же день в Берлине Штауффенберг и другие участники заговора были схвачены и расстреляны. После официального объявления о раскрытии заговора было арестовано свыше 7 тысяч человек, казнено около 200 человек.

Торговая марка BMW

20 июля 1917 года была зарегистрирована марка BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета.

После поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться и стала выпускать моторы для грузовиков, легких судов и мотоциклов, а позднее и автомобили.

Источник: РИА "Новости"

Давид Тухманов

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает советский и российский композитор, пианист и дирижер, народный артист России Давид Тухманов. Свой первый эстрадный хит «Последняя электричка» он написал в 1961 году. Позже композитор создал цикл патриотических песен, таких как «Я люблю тебя, Россия», «Мой адрес — Советский Союз».

В 1975 году Тухманов написал песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, которую поначалу не хотели брать на радио и телевидение, так как сочли её излишне танцевальной. Однако Лев Лещенко всё же исполнил песню на концерте ко Дню милиции. Песня мгновенно стала популярной.

Тухманов написал и такие известные и любимые слушателями песни, как «Эти глаза напротив», «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и др.
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