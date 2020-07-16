14:51 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые узнали, что ели простолюдины и знать в Европе Нового времени
Об этом рассказало содержание разных изотопов в останках, которые были похоронены на территории двух монастырей в Италии и Дании.
ТАСС, 16 июля. Изучив химический состав костей и зубов аристократов и простолюдинов, которые жили в Дании и Италии в
«Мы открыли много схожих черт в диете и химическом составе костей знати из южной и северной европейских стран, чего в принципе и ожидали. Множество сходств и различий оказались не связаны с социальным статусом усопших. К примеру, в костях датских бедняков и знати не было меди, в отличие от всех итальянцев», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Южной Дании Кааре Расмуссен.
О том, чем питались млекопитающие и другие многоклеточные организмы в разные периоды жизни, зачастую можно узнать по форме зубов и челюстей, а также по изотопному составу эмали и других тканей. В частности, по концентрации изотопов стронция и кислорода-18 можно определить, где жил человек или животное, а соотношение атомов азота-15 и углерода-13 — то, какой пищей он питался.
Благодаря подобным данным ученые, в частности, выяснили, чем питался английский король Ричард III, узнали диету средневековых крестьян, а также поняли, что неандертальцы питались не только мясом, но и растительной пищей.
Расмуссен и его коллеги использовали подобные методы для изучения того, как жили, чем питались и как лечились представители знатных и бедных слоев населения Италии и Дании, которых хоронили на территории двух францисканских монастырей в городах Монтелла и Свендборг.
Ученым помогло то, что францисканцы хоронили монахов и бедных прихожан во дворе монастыря, а представителей знатных семейств, Ианнелли и Харденбергов, — на частных кладбищах, которые располагались неподалеку от часовни. Сравнив концентрацию изотопов различных элементов в их костях, ученые узнали происхождение усопших и многие детали из их жизни.
В частности, в костях и итальянских, и датских аристократов было меньше бария и стронция. Это говорит о том, что они ели больше мяса, чем простолюдины, диета которых состояла в основном из растительной пищи. В костной ткани знатных людей ученые нашли много свинца. Это говорит о том, что богатые жители Италии и Дании часто пользовались свинцовой посудой, а также пили много вина, в которое в то время добавлялись соли свинца, чтобы оно лучше хранилось.
При этом бронзовую посуду использовали и богатые, и бедные итальянцы. В пользу этого говорит то, что концентрация ионов меди в их костях была в 21 раз выше, чем у всех исследованных датчан. Те, по всей видимости, предпочитали глиняную или железную посуду.
В костях итальянской знати оказалось значительно больше ртути, еще одного «металла богатых», чем в останках всех датчан и бедняков из Италии. Как считают исследователи, это говорит о том, что среди итальянских богачей были популярны лекарства на основе ртути, в том числе снадобья от сифилиса и других венерических болезней.
Ученые надеются, что благодаря результатам их работы историки больше узнают о том, как жили представители разных сословий Европы в Новое время и какие у них могли быть проблемы со здоровьем.