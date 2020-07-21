00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 июля
Венчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.
21 июля 1613 года венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович. Стать новым царем могли польский королевич Владислав, шведский принц
Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин, решил помешать преступлению. Дав «согласие» показать дорогу, он завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах.
21 июля 1969 года Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», в первый раз ступил на поверхность Луны. Именно тогда Армстронг произнес вошедшие в историю слова:
Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.
Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин, высадившиеся на Луну, собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг и провели сеанс
связи с президентом США Ричардом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».
Национальный день Бельгии — главный праздник страны — отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года. В этот день праздничные мероприятия проходят по всей стране.
Наиболее масштабные празднества разворачиваются в Брюсселе. Наиболее яркое среди них — грандиозный военный парад на Дворцовой площади, который проходит после традиционного торжественного обращения к народу короля Бельгии. В своей речи монарх поздравляет подданных с памятной датой и призывает их объединиться для сохранения целостности и величия государства.
После парада улицы столицы наполняются толпами бельгийцев и туристов, повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Завершается праздник, по традиции, грандиозным фейерверком.
21 июля 1774 года Россия и Турция заключили
Черное и Азовское моря и Черноморские проливы были открыты для русского торгового мореплавания, Молдавия и Валахия получали автономию и переходили под покровительство России. Договор создал благоприятные условия для хозяйственного освоения степных пространств России, развития черноморской торговли, а также для борьбы балканских и кавказских народов за освобождение от турецкого ига.
21 июля 1804 года в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю
Надзор за выполнением Устава возлагался на специальный Цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения.
Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать против Бога, власти и личной чести граждан.