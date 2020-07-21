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День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 июля

Венчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.

Венчание на царство Михаила Романова

21 июля 1613 года венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович. Стать новым царем могли польский королевич Владислав, шведский принц Карл-Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями: внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены Ивана Грозного.

Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин, решил помешать преступлению. Дав «согласие» показать дорогу, он завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах.

Первая в истории высадка на Луну

21 июля 1969 года Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», в первый раз ступил на поверхность Луны. Именно тогда Армстронг произнес вошедшие в историю слова:

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин, высадившиеся на Луну, собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг и провели сеанс

связи с президентом США Ричардом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».

Национальный день Бельгии

Национальный день Бельгии — главный праздник страны — отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года. В этот день праздничные мероприятия проходят по всей стране.

Наиболее масштабные празднества разворачиваются в Брюсселе. Наиболее яркое среди них — грандиозный военный парад на Дворцовой площади, который проходит после традиционного торжественного обращения к народу короля Бельгии. В своей речи монарх поздравляет подданных с памятной датой и призывает их объединиться для сохранения целостности и величия государства.

После парада улицы столицы наполняются толпами бельгийцев и туристов, повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Завершается праздник, по традиции, грандиозным фейерверком.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор

21 июля 1774 года Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, положивший конец второй (1768−1774) из шести русско-турецких войн XVIII—XIX вв.еков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом.

По договору Османская империя признавала независимость Крымского ханства, присоединение к России части побережья с крепостями Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Кабарды и ряда районов в междуречье Днепра и Буга.

Черное и Азовское моря и Черноморские проливы были открыты для русского торгового мореплавания, Молдавия и Валахия получали автономию и переходили под покровительство России. Договор создал благоприятные условия для хозяйственного освоения степных пространств России, развития черноморской торговли, а также для борьбы балканских и кавказских народов за освобождение от турецкого ига.

Первый цензурный устав

21 июля 1804 года в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура (цензура на ранней стадии подготовки издания к производству, цензура в рукописи).

Надзор за выполнением Устава возлагался на специальный Цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения.

Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать против Бога, власти и личной чести граждан.

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