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День в истории: 26 июля
Создание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 24 июля в разные годы.
Ежегодно 26 июля в России отмечается День парашютиста. Хоть этот праздник и является неофициальным, профессионалы и любители парашютного спорта отмечают его уже много десятилетий. Все началось в 1930 году, когда группа советских
290 лет назад, в 1730 году, российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке большого Успенского колокола, известного как «Царь-колокол».
В итоге 25 ноября 1735 года мир увидел гигантский колокол высотой 6,24 метров, диаметром 6,60 метров и весом более 200 тонн. Он является одним из самых больших колоколов в мире и одним из самых известных памятников литейного искусства.
26 июля 1908 года при министерстве юстиции США было создано бюро расследований, позднее переименованное в Федеральное бюро расследований (ФБР). Основными сферами деятельности структуры являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, контрразведывательная работа, борьба с наркобизнесом и тяжкими преступлениями против личности, а также расследования нарушений гражданских прав.
В этот день 69 лет назад в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде, на Неревском раскопе, группа ученых под руководством Артемия Арциховского обнаружила первую берестяную грамоту, в которой перечислялись повинности в пользу землевладельцев Фомы, Иева и Тимофея. За несколько месяцев археологи нашли еще девять подобных документов. Позже такие грамоты стали находить в Москве, Пскове, Смоленске и других городах. Эти находки стали свидетельством широкого распространения грамотности в Древней Руси.
26 июля на Кубе отмечается один из главных государственных праздников — День национального восстания. В этот день в 1953 году молодой адвокат Фидель Кастро со своими единомышленниками устроил вооруженное восстание против действующего главы страны Фульхенсио Батиста, который годом ранее пришел к власти в результате государственного переворота.
Кастро был осужден, а затем выслан из страны, но все это время он руководил партизанской борьбой против Батисты, которая в 1958 году переросла в народную революцию. 1 января 1959 года повстанческая армия Кастро разгромила правительственные войска. Фульхенсио Батиста вынужден был бежать из страны.
26 июля 1993 года в России были изъяты из обращения купюры старого советского образца. Соответствующее заявление Центрального Банка России было опубликовано за два дня до этого — 24 июля. Первоначально гражданам давалось две недели, с 26 июля по 7 августа, чтобы обменять деньги старого образца на новые, однако затем срок обмена продлили до конца года.