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16:07 (мск), источник: ТАСС Наука

Зонд Solar Orbiter получил первые фотографии Солнца с близкого расстояния

Астрономы разглядели на них «солнечные костры», а также измерили свойства солнечного ветра.

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18
фотографий
18
фотографий

ТАСС, 16 июля. Космический аппарат Solar Orbiter передал на Землю первые фотографии Солнца, полученные с расстояния в 77 млн км от поверхности светила. Ученые впервые увидели на них миниатюрные подобия солнечных вспышек. Об этом участники миссии рассказали на онлайн-брифинге, который проходил в штаб-квартире Европейского космического агентства (ЕКА).

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«Мы очень рады, что мы получили эти снимки, но это только начало. Наша миссия продолжит свое путешествие по внутренней Солнечной системе и примерно через два года подойдет к Солнцу еще ближе. В конечном итоге аппарат окажется на расстоянии в 42 млн км от его поверхности. Это в четыре раза меньше, чем дистанция между Землей и светилом», — рассказал научный руководитель миссии в ЕКА Дэниел Мюллер.

Solar Orbiter — совместный проект NASA и ЕКА. Его миссия рассчитана на семь лет, в течение которых аппарат будет наблюдать за солнечной активностью и полярными областями нашей звезды. Аппарат запустили 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Стоимость миссии оценивают примерно в $1,5 млрд.

Зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других нужны для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на Solar Orbiter установлен специальный теплозащитный щит, благодаря которому аппарат может приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км.

Недавно, как отметил Мюллер, специалисты миссии закончили проверять инструменты Solar Orbiter перед тем, как миссия в первый раз сблизилась с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 77 млн км. Благодаря этому ученые получили первые научные данные.

Эти измерения, по словам руководителя Solar Orbiter, уже сейчас принесли несколько интересных и неожиданных открытий.

Обратная сторона Солнца

В частности, фотографии поверхности светила, полученные ультрафиолетовой камерой EUI, указали, что на поверхности светила возникают миниатюрные вспышки. Астрономы окрестили их «солнечными кострами». Подобные структуры, как предполагают исследователи, играют важную роль в разогреве короны Солнца до сверхвысоких температур.

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Исследователи подчеркивают, что пока еще рано говорить о том, что Solar Orbiter раскрыл этот механизм. Однако они надеются, что следующие наблюдения помогут им доказать это.

Кроме этого зонд получил первые данные по тому, как выглядят области магнитной активности на Солнце, а также связанные с ними пятна и другие структуры на «обратной стороне» светила, которая скрыта от всех наблюдателей на Земле.

Эти наблюдения особенно важны для астрономов, так как до недавнего времени наше светило находилось в «спячке» и видимых крупных пятен на его поверхности было очень мало. Подобные данные, как надеются астрофизики, позволят узнать, какие процессы управляют 11-летним циклом активности Солнца.

Также в момент максимального сближения аппарата со звездной астрономы измерили свойства солнечного ветра. Эти данные, а также последующие измерения подобного рода, как надеются исследователи, помогут ученым понять, как формируется этот поток заряженных частиц и где он возникает.

Более детальные данные, как отметили ученые, они рассчитывают получить в конце следующего года, когда Solar Orbiter еще раз сблизится со светилом, а также во второй половине 2022 года, когда зонд после серии гравитационных маневров выйдет на стабильную орбиту вокруг Солнца и будет подходить к нему ближе, чем Меркурий.

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