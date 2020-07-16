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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Исландии стали транслировать крики людей

В целях терапии.

Министерство туризма Исландии создало проект для людей со всего мира, которым очень нужно выпустить пар.

Пользователям предлагают посетить сайт Lookslikeyouneediceland.com, выбрать понравившееся место в Исландии, например, красивую скалу или пляж, и закричать что есть мочи. По Сети крик доберется до установленных в этом месте колонок и действительно прозвучит в Исландии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще на странице проекта можно послушать чужие крики злости, отчаяния или раздражения. Всем периодически нужна такая разрядка.

Анна Лысенко

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