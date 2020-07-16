17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Похожее на пришельца существо вынесло на берег Австралии
Эксперты из Австралийского музея пытаются его идентифицировать.
Пляжники в австралийском
Дэмиен Саид, сделавший снимки, разместил их в соцсетях. «Кто-нибудь может опознать это?» — написали в природозащитной организации SCF Australia. Одна из фотографий была сделана рядом с ногой фотографа, чтобы показать огромный размер морского существа.
Под публикацией разгорелась настоящая дискуссия. Несколько человек предположили, что это может быть
Это Melibe leonina из класса гастроподов, уточнил наконец один из пользователей. «Какое удивительное животное!» — добавил он.
Но эксперты из Австралийского музея все еще решают, к какому виду принадлежит находка.
Анна Лысенко