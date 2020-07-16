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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожее на пришельца существо вынесло на берег Австралии

Эксперты из Австралийского музея пытаются его идентифицировать.

Пляжники в австралийском Херви-Бей были озадачены странным существом, найденным на берегу. Оно напоминало розовую в горошек медузу с отростками, как у осьминога.

Дэмиен Саид, сделавший снимки, разместил их в соцсетях. «Кто-нибудь может опознать это?» — написали в природозащитной организации SCF Australia. Одна из фотографий была сделана рядом с ногой фотографа, чтобы показать огромный размер морского существа.

Под публикацией разгорелась настоящая дискуссия. Несколько человек предположили, что это может быть какой-то вид голожаберных. Их существует больше 2 тысяч.

Это Melibe leonina из класса гастроподов, уточнил наконец один из пользователей. «Какое удивительное животное!» — добавил он.

Но эксперты из Австралийского музея все еще решают, к какому виду принадлежит находка.

Анна Лысенко

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