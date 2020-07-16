20:51 (мск), источник: РИА Новости
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями
В ходе работы они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности,
Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.
Ученые пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в исцелении больных.
За все время пандемии в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражений коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 579 тысяч человек.