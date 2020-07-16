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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Назван главный признак тяжелой формы COVID-19

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:51 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
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7.07
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6635
11.07
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13.07
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14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
3.0716.07
Скончалось11 937+167
3.07
176
4.07
168
5.07
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135
7.07
198
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175
15.07
156
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3.0716.07
Выздоровело531 692+8 443
3.07
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4.07
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7.07
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15.07
10424
16.07
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3.0716.07
Инфицировано13 637 917+232 223
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
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7.07
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202824
15.07
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16.07
242338
3.0716.07
Скончалось585 906+5 354
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
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3.0716.07
Выздоровело7 617 607+166 295
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6.07
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9.07
150574
10.07
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119407
13.07
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14.07
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15.07
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16.07
171411
3.0716.07
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Источник: РИА "Новости"

В ходе работы они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ.

Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.

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В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.

Ученые пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в исцелении больных.

За все время пандемии в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражений коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 579 тысяч человек.

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