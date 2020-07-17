Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
09:40 (мск), источник: РИА Новости

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Источник: AP 2020

Улучшились отношения с мужем или женой лишь у шести процентов респондентов. У десяти процентов опрошенных отношения с детьми также изменились в худшую сторону, однако у 13 процентов связь стала крепче.

Читайте также
Психолог рассказал, как COVID-19 изменил мысли и сознание людей

Еще 19 процентов россиян рассказали об улучшении отношений с родителями — об обратном заявили пять процентов. По мнению 76 процентов опрошенных, самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом или родителями.

Онлайн-опрос проводился в июне на всей территории России, в нем участвовали 500 человек старше 18 лет.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала премьер-министру Михаилу Мишустину организовать возможность регистрации браков и разводов через портал государственных услуг.

Любовная лодка разбилась o COVID: почему расходились пары на карантине
Во время загрузки произошла ошибка.
14 июля© Ньюстюб
 Что сказал Фургал о массовых акциях в свою поддержку
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края
Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года
Следователи раскрыли детали расследования убийства царской семьи
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
От 30 и меньше. Какие пособия могут получить молодые семьи
Майк Тайсон проведет бой с белой акулой
Здоровье
Любимая еда россиян оказалась опасной Старайтесь, чтобы в вашем рационе было как можно меньше готовых продуктов.
Hi-Tech
Новый корейский гаджет умеет сам себя чистить (фото) В кейс встроены небольшие ультрафиолетовые лампы
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 179
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Очередной совет Путину 117
С заботой о здоровье нации 117
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Согласны ли вы с мнением? И про неравный брак и союз. 350
маленький ребенок в междугородном автобусе? 321
вас пугает ситуация в мире? 254
Ребенок кусается и бросается всем подряд! 157
Леди
Киркоров жестко высказался об отношениях с Пугачевой Артист дал интервью.
Новости партнеров
Названа дата, когда будут сняты все ограничения
Такого активного участия в голосовании в России не было уже давно
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
«Единая Россия»: средства пойдут на борьбу с коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь