09:40 (мск), источник: РИА Новости
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции
Улучшились отношения с мужем или женой лишь у шести процентов респондентов. У десяти процентов опрошенных отношения с детьми также изменились в худшую сторону, однако у 13 процентов связь стала крепче.
Еще 19 процентов россиян рассказали об улучшении отношений с родителями — об обратном заявили пять процентов. По мнению 76 процентов опрошенных, самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом или родителями.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала