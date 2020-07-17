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День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
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11:24 (мск), источник: Life.ru

В Москве за сутки от коронавируса вылечилось ещё 682 человека

В столице уже заготовили более тонны плазмы крови от таких пациентов. Они помогают в борьбе с эпидемией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 17.07
Инфицировано759 203+6 406
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
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7.07
6368
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6635
11.07
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12.07
6615
13.07
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15.07
6422
16.07
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3.0716.07
Скончалось12 123+186
3.07
176
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168
5.07
134
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135
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175
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156
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3.0716.07
Выздоровело539 373+7 681
3.07
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5.07
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3.0716.07
Инфицировано13 810 534+245 514
3.07
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4.07
207856
5.07
191619
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Скончалось590 005+5 620
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Выздоровело7 718 606+148 141
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Источник: Агентство «Москва»

В Москве ещё 682 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637, — приводит столичный оперативный штаб слова Раковой.

Жителей столицы, выздоровевших от CoViD-19, призвали сдать плазму крови, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Ранее сообщалось, что в Москве уже заготовили более тонны такой плазмы.

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