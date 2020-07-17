11:24 (мск), источник: Life.ru
В Москве за сутки от коронавируса вылечилось ещё 682 человека
В столице уже заготовили более тонны плазмы крови от таких пациентов. Они помогают в борьбе с эпидемией.
В Москве ещё 682 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637, — приводит столичный оперативный штаб слова Раковой.
Жителей столицы, выздоровевших от CoViD-19, призвали сдать плазму крови, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Ранее сообщалось, что в Москве уже заготовили более тонны такой плазмы.