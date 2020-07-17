10:53 (мск), источник: Life.ru
Пенсионерам разрешили возврат долгов частями. Новые правила
До 1 июня 2022 года у
В новых правилах разбирался Лайф.
Итак, согласно закону, возможность выплатить свой долг по кредиту частями предоставляется тем гражданам, кто получает пенсию по старости, инвалидности или
В большинстве регионов РФ данная величина совпадает с федеральной (с
Немаловажным условием получения рассрочки является и то, что она положена только тем пенсионерам, у которых нет других источников дохода, кроме пенсии, а общий размер задолженности по кредиту не превышает одного миллиона рублей. При этом отсрочку можно получить только по кредитам, которые взыскиваются приставами в порядке исполнительного производства, на долги по ЖКХ и налогам она не распространяется.
Решение вполне себе своевременное. Согласно данным приставов, принудительные меры по взысканию долгов в настоящее время осуществляются в отношении 1,6 миллиона пенсионеров. Они задолжали банкам более 332 миллиардов рублей.
Положения закона будут применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года. В этом случае исполнитель, получив заявление от
Особое внимание — к графику погашения долга. Этот документ
По новому закону