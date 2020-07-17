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13:27 (мск), источник: Ведомости

Власти Хабаровского края хотят ввести ограничения из-за коронавируса

Власти Хабаровского края намерены вернуться к ограничительным мерам в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится на сайте правительства региона.

Источник: Reuters

«Все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, не санкционированы», — напоминают власти.

В Хабаровском крае за минувшие сутки заболели 119 человек, сообщило правительство региона. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке, отметили краевые власти.
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В свою очередь Роспотребнадзор сообщает о 117 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. С начала пандемии всего был выявлено 5754 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 2929 человек, умерли 44 пациента с COVID-19. Под медицинским контролем остаются 9397 человек.

Сообщения об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Хабаровском крае появились на фоне прошедших протестов в регионе. Акции протеста, не согласованные с местными властями, начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 гг. Губернатор свою вину не признает. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.

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