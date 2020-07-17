14:30 (мск), источник: Интерфакс
Регистрацию вакцины от коронавируса в РФ запланировали на август
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Первая регистрация вакцины от коронавируса в России возможна в
«Думаю, первая регистрация будет
Он позитивно оценил результаты клинических испытаний вакцины центра имени Гамалеи, которые прошли в Сеченовском университете и госпитале Бурденко: «Хорошие результаты».
Говоря о том, когда могут начаться клинические испытания вакцины, разработанной центром «Вектор», Мурашко сказал: «Идет экспертиза, она занимает обычно