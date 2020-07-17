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14:30 (мск), источник: Интерфакс

Регистрацию вакцины от коронавируса в РФ запланировали на август

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Первая регистрация вакцины от коронавируса в России возможна в первой-второй декаде августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, первая регистрация будет где-то в августе, первая (декада) — начало второй декады. Это должны еще пройти определенные этапы», — сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге.

Он позитивно оценил результаты клинических испытаний вакцины центра имени Гамалеи, которые прошли в Сеченовском университете и госпитале Бурденко: «Хорошие результаты».

Говоря о том, когда могут начаться клинические испытания вакцины, разработанной центром «Вектор», Мурашко сказал: «Идет экспертиза, она занимает обычно две-три недели, дается разрешение на проведение».

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