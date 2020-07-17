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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 17.07
Инфицировано759 203+6 406
4.07
6632
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6.07
6611
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6562
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14.07
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17.07
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Скончалось12 123+186
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Выздоровело539 373+7 681
4.07
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4.0717.07
Инфицировано13 830 933+251 352
4.07
207856
5.07
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Скончалось590 601+5 807
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Источник: РИА Новости

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал собеседник агентства.

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Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.

«При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — подчеркнул столичный градоначальник.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы.

Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:53 (мск)© Ньюстюб
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