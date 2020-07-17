Новый симптом коронавируса нашли ученые — это сыпь во рту

Врачи из мадридской университетской больницы Ramon y Cajal обследовали 21 пациента с коронавирусной инфекцией, у которых после заражения появились высыпания на коже. У 29 процентов пациентов ученые нашли энтанем во рту — сильную сыпь на слизистых оболочках. В исследовании принимали участие зараженные в возрасте от 40 до 69 лет.
Отмечается, что новый симптом проявлялся в основном у женщин, а сама сыпь проявилась примерно за два дня до появления других симптомов коронавирусной инфекции. Насколько широко распространён этот симптом заболевания, пока что неизвестно.
Автор работы Хуан Хименес Коу отметил, что
Напомним, что типичными симптомами коронавируса являются высокая температура, кашель, насморк и другие распространенные респираторные проявления, однако болезнь, по результатам исследований специалистов, также вызывает нарушения пищеварения, диарею, тошноту. Кроме того, зараженные могут страдать от воспалений, инсультов и поврежденных нервов головного мозга.