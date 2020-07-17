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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот шотландского депутата стал звездой онлайн-конференции (видео)

Теперь у животного есть тысячи поклонников по всему миру.

Во время общения с коллегами по видеосвязи многие люди становятся участниками непредвиденных ситуаций. Очередной курьез произошел в середине июля в Шотландии.

В онлайн-конференцию по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта ворвался неожиданный участник.

Пока шотландский депутат Джон Николсон рассказывал о важности субтитров на детских телеканалах, его лицо вдруг закрыл рыжий кошачий хвост. Хвост некоторое время двигался из стороны в сторону, мешая трансляции.

Несмотря на смех других участников конференции, Николсон до последнего пытался сохранить спокойствие, но все-таки не выдержал и попросил кота опустить хвост.

Видео моментально стало вирусным и облетело весь мир. Сам депутат не ожидал такого интереса к ситуации, но это явно ему польстило. После инцидента он начал собирать заметки о своей конференции, появившиеся в мировых СМИ, а также публиковать фото того самого рыжего кота по имени Рохо, ставшего звездой прямого эфира.

Екатерина Гура

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