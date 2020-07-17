Кот шотландского депутата стал звездой онлайн-конференции (видео)

Во время общения с коллегами по видеосвязи многие люди становятся участниками непредвиденных ситуаций. Очередной курьез произошел в середине июля в Шотландии.
В онлайн-конференцию по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта ворвался неожиданный участник.
Пока шотландский депутат Джон Николсон рассказывал о важности субтитров на детских телеканалах, его лицо вдруг закрыл рыжий кошачий хвост. Хвост некоторое время двигался из стороны в сторону, мешая трансляции.
Несмотря на смех других участников конференции, Николсон до последнего пытался сохранить спокойствие, но все-таки не выдержал и попросил кота опустить хвост.
Видео моментально стало вирусным и облетело весь мир. Сам депутат не ожидал такого интереса к ситуации, но это явно ему польстило. После инцидента он начал собирать заметки о своей конференции, появившиеся в мировых СМИ, а также публиковать фото того самого рыжего кота по имени Рохо, ставшего звездой прямого эфира.