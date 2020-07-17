За неделю коронавирусом заразились 1,6 млн человек в мире. Это максимум с начала пандемии

География коронавируса меняется: эпицентрами остаются Америка и Азия, но ситуация ухудшается и на юге Африки, и в Восточной и Южной Европе. Власти некоторых европейских стран уже заявляют о второй волне коронавируса и возвращают ограничительные меры, а кое-где — и карантин.
При этом условная смертность (окончательную можно будет определить после завершения пандемии) снизилась до минимального значения в 4,3%. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 590 тыс. человек.
Число выздоровевших, наоборот, стремительно растет — за неделю вылечились еще около 1 млн заразившихся. Всего уже здоровы 7,7 млн человек — примерно 56% инфицированных.
Пиковые значения
Положение в США ухудшается четвертую неделю подряд — после резкого спада в мае заболеваемость снова пошла вверх. Число инфицированных за семь дней увеличилось на 14,6% против 13,5% неделей ранее. В последние дни в Соединенных Штатах выявляют примерно по 70 тыс. случаев заражения в сутки — почти вдвое больше пиковых показателей апреля.
Самая тревожная ситуация — в Калифорнии (около 365 тыс. заразившихся) и Техасе (313 тыс.), где инфицированных уже больше, чем в Великобритании или Испании. Вспышки регистрируют в Аризоне, Флориде и ряде других штатов.
Местные власти вынуждены возвращать отмененные ограничения и ужесточать масочный режим.
В Бразилии недельный прирост в относительном выражении снизился с 22% в середине июня до минимальных для страны 14,5%. Тем не менее здесь регистрируют 35−40 тыс. новых случаев в сутки, а общее число заразившихся превысило 2 млн. По этому показателю республика занимает второе место в мире.
Следом идет Индия, где распространение коронавируса только ускоряется. Всего в стране заразились 1 млн человек, в том числе 34,9 тыс. — только за минувшие сутки. За семь дней прирост составил около 27%, как и на прошлой неделе.
Высокие темпы заражения регистрируются в Южно-Африканской Республике (рост на 36%, 324 тыс. инфицированных), Колумбии (29%, 173 тыс.), Аргентине (26,6%, 114 тыс.). ЮАР — главный очаг эпидемии в Африке: здесь выявляют в среднем 12,5 тыс. заразившихся в сутки. Всего за неделю страна поднялась с 13-го на 6-е место в мире по числу случаев заражения.
Вспышки в Европе
Локальные вспышки коронавируса в Европе стали фиксировать с конца июня, когда страны начали открывать границы. Ситуация усугубилась с возобновлением международного авиасообщения в ЕС. Самая тяжелая ситуация — в Восточной Европе, где заболеваемость в разы выше весенних показателей.
В частности, речь идет о Сербии (20 тыс. инфицированных), Румынии (35 тыс.) и Болгарии (8 тыс.), где власти вынуждены возвращать строгие ограничения, чтобы вернуть ситуацию под контроль.
Несколько осложнилось в начале июля положение в популярных у туристов Испании (257,5 тыс. заболевших), Италии (244 тыс.) и Франции (174 тыс.). Но за последние семь дней распространение инфекции не ускорялось: в Италии число инфицированных возросло на 0,6%, как и на прошлой неделе, в Испании — на 0,9%, во Франции — на 2,2%.
В первой десятке стран по числу заразившихся осталась только Великобритания (293 тыс.), где заболеваемость идет на спад. Из второй десятки совсем скоро могут выпасть Франция и Германия (200 тыс.).
В России, которая занимает четвертое место в мире (759,2 тыс.), ситуация улучшается. На этой неделе число случаев заражения в стране возросло на минимальные 6,4%. Это один из самых низких показателей в первой десятке.
Снижение смертности
Жертвами коронавирусной инфекции в мире за неделю стали около 40 тыс. человек. Но условная смертность продолжает снижаться, опустившись за семь дней еще на 0,5 п. п., до 4,3%.
На первом месте по числу умерших остаются США (около 138 тыс.). Но власти страны утверждают, что новый всплеск заболеваемости не приведет к росту смертности, которая сейчас снижается.
Вторую позицию занимает Бразилия (76,7 тыс.), где ежедневно регистрируют около 1,2 тыс. летальных исходов, третью — Великобритания (45 тыс.).
В России, по данным федерального оперативного штаба, из-за коронавируса умерли около 12,1 тыс. человек — 1,6% заразившихся. Уровень смертности является одним из самых низких в мире, но данные штаба не включают представленную властями уточненную статистику за предыдущие месяцы, поэтому показатель может быть скорректирован.