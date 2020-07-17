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16:32 (мск), источник: ТАСС

За неделю коронавирусом заразились 1,6 млн человек в мире. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за семь дней увеличилось на 1,6 млн. Это самый большой прирост с начала пандемии — еще месяц назад показатель находился на уровне 1 млн в неделю, а в мае не превышал 600 тыс. В относительном выражении, по подсчетам ТАСС, прирост держится на отметке 13% седьмую неделю подряд.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:34 MSK, 17.07
Инфицировано759 203+6 406
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
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6562
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6509
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6611
12.07
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13.07
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14.07
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4.0717.07
Скончалось12 123+186
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168
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134
6.07
135
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167
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4.0717.07
Выздоровело539 373+7 681
4.07
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5.07
3871
6.07
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Инфицировано13 837 395+248 122
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Скончалось590 702+5 712
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Выздоровело7 743 035+136 002
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Источник: AP 2020

География коронавируса меняется: эпицентрами остаются Америка и Азия, но ситуация ухудшается и на юге Африки, и в Восточной и Южной Европе. Власти некоторых европейских стран уже заявляют о второй волне коронавируса и возвращают ограничительные меры, а кое-где — и карантин.

При этом условная смертность (окончательную можно будет определить после завершения пандемии) снизилась до минимального значения в 4,3%. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 590 тыс. человек.

Число выздоровевших, наоборот, стремительно растет — за неделю вылечились еще около 1 млн заразившихся. Всего уже здоровы 7,7 млн человек — примерно 56% инфицированных.

Пиковые значения

Положение в США ухудшается четвертую неделю подряд — после резкого спада в мае заболеваемость снова пошла вверх. Число инфицированных за семь дней увеличилось на 14,6% против 13,5% неделей ранее. В последние дни в Соединенных Штатах выявляют примерно по 70 тыс. случаев заражения в сутки — почти вдвое больше пиковых показателей апреля.

Самая тревожная ситуация — в Калифорнии (около 365 тыс. заразившихся) и Техасе (313 тыс.), где инфицированных уже больше, чем в Великобритании или Испании. Вспышки регистрируют в Аризоне, Флориде и ряде других штатов.

Местные власти вынуждены возвращать отмененные ограничения и ужесточать масочный режим.

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В Бразилии недельный прирост в относительном выражении снизился с 22% в середине июня до минимальных для страны 14,5%. Тем не менее здесь регистрируют 35−40 тыс. новых случаев в сутки, а общее число заразившихся превысило 2 млн. По этому показателю республика занимает второе место в мире.

Следом идет Индия, где распространение коронавируса только ускоряется. Всего в стране заразились 1 млн человек, в том числе 34,9 тыс. — только за минувшие сутки. За семь дней прирост составил около 27%, как и на прошлой неделе.

Высокие темпы заражения регистрируются в Южно-Африканской Республике (рост на 36%, 324 тыс. инфицированных), Колумбии (29%, 173 тыс.), Аргентине (26,6%, 114 тыс.). ЮАР — главный очаг эпидемии в Африке: здесь выявляют в среднем 12,5 тыс. заразившихся в сутки. Всего за неделю страна поднялась с 13-го на 6-е место в мире по числу случаев заражения.

Вспышки в Европе

Локальные вспышки коронавируса в Европе стали фиксировать с конца июня, когда страны начали открывать границы. Ситуация усугубилась с возобновлением международного авиасообщения в ЕС. Самая тяжелая ситуация — в Восточной Европе, где заболеваемость в разы выше весенних показателей.

В частности, речь идет о Сербии (20 тыс. инфицированных), Румынии (35 тыс.) и Болгарии (8 тыс.), где власти вынуждены возвращать строгие ограничения, чтобы вернуть ситуацию под контроль.

Несколько осложнилось в начале июля положение в популярных у туристов Испании (257,5 тыс. заболевших), Италии (244 тыс.) и Франции (174 тыс.). Но за последние семь дней распространение инфекции не ускорялось: в Италии число инфицированных возросло на 0,6%, как и на прошлой неделе, в Испании — на 0,9%, во Франции — на 2,2%.

В первой десятке стран по числу заразившихся осталась только Великобритания (293 тыс.), где заболеваемость идет на спад. Из второй десятки совсем скоро могут выпасть Франция и Германия (200 тыс.).

В России, которая занимает четвертое место в мире (759,2 тыс.), ситуация улучшается. На этой неделе число случаев заражения в стране возросло на минимальные 6,4%. Это один из самых низких показателей в первой десятке.

Снижение смертности

Жертвами коронавирусной инфекции в мире за неделю стали около 40 тыс. человек. Но условная смертность продолжает снижаться, опустившись за семь дней еще на 0,5 п. п., до 4,3%.

На первом месте по числу умерших остаются США (около 138 тыс.). Но власти страны утверждают, что новый всплеск заболеваемости не приведет к росту смертности, которая сейчас снижается.

Вторую позицию занимает Бразилия (76,7 тыс.), где ежедневно регистрируют около 1,2 тыс. летальных исходов, третью — Великобритания (45 тыс.).

В России, по данным федерального оперативного штаба, из-за коронавируса умерли около 12,1 тыс. человек — 1,6% заразившихся. Уровень смертности является одним из самых низких в мире, но данные штаба не включают представленную властями уточненную статистику за предыдущие месяцы, поэтому показатель может быть скорректирован.

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