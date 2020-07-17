«Сочи скоро треснет»: как курорт переживает беспрецедентный наплыв туристов

Людей больше, чем на Олимпиаде
Конец очереди из отдыхающих, скопившейся на подъемник, сложно увидеть даже с самого подъемника. «Просто жесть», — комментируют авторы видео в социальных сетях. Толпы на пляжах напоминают о временах Советского Союза.
По моим ощущениям, Сочи скоро треснет. Такого наплыва не было никогда. Это просто ад для местного жителя. На дорогах огромные пробки, пляжи все забиты, очереди в магазинах, на набережной, в парках, на достопримечательностях, в аэропорту.
Владелица местного бизнеса
Очереди в магазинах напрягают местных сильнее всего. По словам главы города Алексея Копайгородского, в Сочи к 16 июля уже прибыло 150 000 отдыхающих со всей России.
Аэропорт Сочи бьет рекорды. 12 июля он обслужил 37 000 человек — это гораздо больше, чем, например, в дни Олимпиады-2014, тогда рекордом была цифра 23 000, сообщила пресс-служба аэропорта Forbes. Сейчас Сочи обслуживает от 180 до 200 рейсов в сутки, в выходные дни число рейсов достигает 210−230. Как отмечает пресс-служба аэропорта, наплыв туристов начался после того, как 21 июня в Краснодарском крае отменили режим карантина. 22 июня на прилет и вылет обслужили 11 500 человек, 30 июня — уже 22 000 пассажиров.
«Доля Сочи в продажах [авиабилетов] сейчас около 8%», — говорит представитель сервиса поиска авиабилетов Aviasales. — В прошлом году на Симферополь и Сочи приходилось 9% бронирований, а теперь 15%. На долю аэропортов Краснодарского края приходится 15% всех полетов по России, и наибольшую нагрузку получают Сочи и Краснодар.
Направление Москва — Сочи второе по популярности среди всех российский авианаправлений после Москва — Симферополь, свидетельствуют данные сервиса бронирования билетов «Туту.ру». Опрошенные Forbes агрегаторы авиабилетов констатируют, что летать на курорты Краснодарского края в этом году стало дешевле. По данным Aviasales и «Туту.ру», средний чек год к году по Сочи упал на 20%.
В этом году билет в Сочи стоит 6581 рубль в одну сторону в среднем по России, в прошлом году средний чек был на уровне 8252 рублей.
По данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, продажи туров в Большой Сочи после отмены карантина (с 22 июня по 14 июля) выросли на 121% к аналогичному периоду прошлого года. В структуре продаж туров по России сервиса Level.Travel этим летом морское побережье Сочи занимает 48%.
Отели дороже на 40%
Из-за ажиотажа ожидаемо растут цены. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru на 13 июля, средняя стоимость забронированной ночи в отелях Краснодарского края в июле-августе 2020 года составляет 4600 рублей за номер. Это на 39% дороже, чем год назад. Средняя стоимость бронирования ночи в отелях Сочи на июль-август — 5100 рублей (годом ранее 3650 рублей, рост на 40%).
Одна из причин роста — нехватка мест. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, к 16 июля в городе-курорте открыто 544 объекта размещения. «Мы выходим на средний уровень загрузки прошлого года (порядка 90%). Уже сейчас в ряде санаториев и отелей отмечается загрузка свыше 100%, — говорит Ирина Садчикова, замруководителя пресс-службы администрации города Сочи. — В целом в августе, который традиционно считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95−96%».
«Гостиниц на Черном море не хватает. Даже если открыты границы, все равно все заполнено. Думать о том, что мы сейчас заполним курорты, потому что закрыты границы — ошибочно. Они и без этого заполняются. Просто сейчас отельеры в ситуации закрытых границ решили поднять ценник», — рассказывает начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова.
Отличительной чертой сезона-2020 в Сочи стал массовый выбор туристами трехзвездочных отелей.
Большинство туристов в Сочи выбирают отели «три звезды» (68%) без питания (40%)
Пресс-служба Level.Travel
По данным Travelata.ru, на отели «три звезды» пришлось 42% туров (против 25% в июне годом ранее). На втором месте по популярности оказались гостевые дома и базы отдыха — 26% (год назад такие варианты проживания выбрали только 2% туристов). Наименее востребованными оказались отели уровня «пять звезд» — всего 1% (год назад в «пятерки» был продан почти каждый третий тур — 29%).
«Из тех, кто покупает дорогие туры в России, костяк составляют силовики, чиновники с допуском — те, кому нельзя ездить за границу, они платят максимальную стоимость», — объясняет Forbes руководитель одной из турфирм. В этом году состав отдыхающих был разбавлен теми, кто предпочел бы отдыху в России отдых за границей. «Туристы не готовы тратить на отпуск в России значительно больше денег, чем они привыкли. И поэтому платить в среднем за тур 80 000−100 000 рублей, как год назад при поездках за границу, россияне не хотят», — говорит гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий. По данным сервиса, по итогам июня средний чек за тур в России составил 31 500 рублей. В прошлом июне россияне платили за отдых в России 37 500 рублей, а общий средний чек на туры по России и за рубеж составлял 80 000 рублей.