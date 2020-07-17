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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30−50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

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Источник: РИА Новости

«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности “Р-Фарм” для реализации проекта. Причем “Р-Фарм” будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30−50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия… Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет», — сказал Репик в эфире телеканала «Россия 24».

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Тестовую вакцину от COVID-19 в Великобритании начали испытывать на людях

В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.

«Мы совместно с Оксфордом разрабатываем вакцину (от COVID-19 — ред.), мы ее исследуем совместно с Оксфордским университетом. Можем ли мы произвести ее для всего мира сами? Нет, конечно, мы не обладаем такими производственными возможностями. И вот здесь мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз в случае, если эта вакцина окажется эффективной. Она еще не доказала свою эффективность», — сказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.

По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят «о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток». «Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы все-таки можно было бы как можно скорее начать защищать население, особенно из высоких групп риска…», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

ГК «Р-Фарм» специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров — основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей «Р-Фарм» также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.

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