В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности “Р-Фарм” для реализации проекта. Причем “Р-Фарм” будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30−50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.
«Мы совместно с Оксфордом разрабатываем вакцину (от COVID-19 — ред.), мы ее исследуем совместно с Оксфордским университетом. Можем ли мы произвести ее для всего мира сами? Нет, конечно, мы не обладаем такими производственными возможностями. И вот здесь мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз в случае, если эта вакцина окажется эффективной. Она еще не доказала свою эффективность», — сказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.
По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят «о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток». «Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы
ГК «Р-Фарм» специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров — основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей «Р-Фарм» также владеет РФПИ через