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00:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 июля

Основание Детройта, изобретение растворимого кофе и другие события, которые произошли 24 июля в разные годы.

Источник: instagram/lupine.delivery

День флориста в России

24 июля свой профессиональный праздник отмечают российские флористы. Этот день можно назвать днем рождения данной профессии, поскольку именно 24 июля в 2009 году Министерство здравоохранения и социального развития РФ официально утвердило квалификационные характеристики профессии «Флорист» и перечень требований к умениям и обязанностям флориста, разработанные Флористическим союзом России. В честь этого события был учрежден и праздник, пока не имеющий официального статуса. Обычно в этот день флористические студии и салоны проводят выставки, мастер-классы и другие мероприятия, призванные продемонстрировать красоту работы флористов и, конечно же, привлечь внимание потенциальных клиентов.

Основание Детройта

В 1701 году 24 июля французским приказчиком Антуаном Ломе был основан город Детройт. Изначально он являлся факторией для торговли пушниной с индейцами. До XIX века Детройт входил в состав Канады, а впоследствии был передан США.

Популярность Детройт сыскал в XX веке, когда стал крупным автопромышленным центром. Тогда же он получил неофициальные названия «город моторов» и «автомобильная столица мира». Со второй половины прошлого столетия город постепенно начал приходить в упадок, а в 2013 году власти Детройта официально объявили о его банкротстве.

Первое в России состязание велогонщиков

24 июля 1883 года на московском ипподроме прошло первое в России состязание велогонщиков. Организаторы опасались, что гонка не вызовет интереса у массового зрителя, поэтому приняли решение провести также соревнования бегунов из числа желающих, состязания известных в Москве скороходов против рысаков, гонки троек, наездников-казаков и другие забавы. Всего на ипподром пришло около 10 тысяч зрителей. Этот день примечателен еще и тем, что здесь впервые в России широко прозвучало слово «спорт».

Изобретение растворимого кофе

В этот день в 1938 году был изобретен растворимый кофе. Сейчас этот продукт пользуется популярностью во всем мире. На его создание повлияли две мировые войны: производители вынуждены были совершенствовать технологии для создания кофе, который будет прост в приготовлении и долго будет сохранять вкусовые качества, чтобы продукт можно было поставлять на фронт. Однако растворимый кофе стал пользоваться спросом в США и после Второй мировой войны. Затем удобный в приготовлении напиток распространился по всему миру.

Обнинску присвоен статус города

Ровно 64 года назад первому наукограду России был присвоен статус города. Хотя первые летописные упоминания о населенном пункте на этом месте датируются XII веком, стремительно развиваться Обнинск начал только в середине прошлого столетия. В 1946 году здесь был создан секретный объект Лаборатория «В» системы МВД СССР, а в 1954 году по итогам деятельности лаборатории была запущена первая в стране атомная электростанция. После смены названия Обнинск развивался как научный город, специализирующийся в области ядерной физики и атомной энергетики, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизики.

День рождения Александра Дюма

24 июля 1802 года родился писатель Александр Дюма-отец — один из самых читаемых французских авторов в мире. Его перу принадлежит самый известный роман французской литературы — «Граф Монте-Кристо». Кроме того, Александр Дюма написал немало остросюжетных историй, которые по сей день захватывают воображение читателей. Но самое объёмное его произведение — это собственные мемуары, в которых писатель подробно рассказывал о своей нелегкой и насыщенной жизни.

Александр Дюма-отец — французский аристократ из небогатой семьи, отвоевавший себе место под солнцем благодаря активной общественной деятельности в неспокойную для Европы эпоху. Он принимал непосредственное участие в грандиозном государственном перевороте 1830 года, за что позже не раз попадал в немилость властей.

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