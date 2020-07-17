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19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали мир глазами насекомых с помощью крошечной камеры (видео)

Этот гаджет поможет лучше изучить насекомых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа ученых из Вашингтонского университета создала миниатюрную камеру весом 250 миллиграмм, предназначенную для жуков. Изобретение назвали «мини-камерой GoPro».

Крошечный аппарат, который крепится к спине подопытного жука как рюкзак, способен снимать черно-белое изображение (в том числе и панорамное), а также менять угол обзора, пишет Peta Pixel.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камера передает видео на смартфон, к которому подключается с помощью беспроводного соединения. Снимать она может даже в темноте, что особенно полезно для ученых.

Благодаря этому гаджету исследователи смогут детальнее изучить мир насекомых и собирать различные образцы из труднодоступных мест.

Екатерина Гура

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