19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали мир глазами насекомых с помощью крошечной камеры (видео)
Этот гаджет поможет лучше изучить насекомых.
Группа ученых из Вашингтонского университета создала миниатюрную камеру весом 250 миллиграмм, предназначенную для жуков. Изобретение назвали «мини-камерой GoPro».
Крошечный аппарат, который крепится к спине подопытного жука как рюкзак, способен снимать
Камера передает видео на смартфон, к которому подключается с помощью беспроводного соединения. Снимать она может даже в темноте, что особенно полезно для ученых.
Благодаря этому гаджету исследователи смогут детальнее изучить мир насекомых и собирать различные образцы из труднодоступных мест.
Екатерина Гура