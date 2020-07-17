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20:57 (мск), источник: Известия

Елизавета II посвятила в рыцари столетнего ветерана за сбор $32 млн для врачей

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари столетнего ветерана, собравшего $41 млн для британских врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца 17 июля.

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Источник: Reuters

Ветеран Том Мур, служивший во время Второй мировой войны в Индии и Бирме, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника вооруженных сил Великобритании. Он стал известным после того, как объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS) во время пандемии.

Чтобы привлечь внимание к своей идее, Мур в апреле опубликовал в интернете свое фото в саду в округе Марстон-Мортей в графстве Бедфордшир и пообещал пользователям самостоятельно, на ходунках, пройти 100 кругов по 25 м по саду.

Изначально он хотел выполнить количество кругов по числу прожитых лет, однако на сотне он не остановился и прошел в два раза больше.

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В сообщении указывается, что акция Мура вызвала такой интерес, что ему удалось собрать вместо планируемой £1 тыс. более £32 млн.

Торжественная церемония посвящения в рыцари прошла при строгом соблюдении социальной дистанции во дворе Виндзорского замка, в котором королева с супругом находятся на самоизоляции. Мур приблизился к Елизавете II ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI.

Ранее в апреле Мур исполнил кавер-версию песни You' ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок») вместе с тенором Майклом Боллом, сообщила корпорация Би-би-си. Песня заняла первое место в британских музыкальных хит-парадах и верхнюю строчку чарта iTunes и сводного чарта синглов Official Charts Company.

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