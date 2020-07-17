20:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Миллион видов растений и животных могут исчезнуть через 50 лет
Такой прогноз сделали в ООН.
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Такой прогноз сделали в ООН.
Директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен сделала неутешительный прогноз развития экосистемы нашей планеты. По ее словам, сейчас на Земле живут 8,7 миллионов видов растений и животных, но уже через 50−100 лет около миллиона из них могут бесследно исчезнуть, если не принять меры по защите биоразнообразия.
Андерсен отметила, что повлиять на развитие ситуации можно как глобально, так и локально, если правительства государств будут менять структуру экономики (к примеру, с помощью перехода на возобновляемые источники электроэнергии), а компании будут создавать «зеленые» рабочие места и «стимулировать экономический рост на экологических основах», пишет ТАСС.