Что лечит COVID-19? Путеводитель по всем известным методам борьбы от The New York Times

Пандемия коронавируса стала одним из главных вызовов в истории современной медицины, заставившим врачей и ученых тратить все силы на поиски методов лечения, пишет The New York Times. Газета составила список самых обсуждаемых способов лечения, причем включила в него как эффективные, так и абсолютно не работающие и даже опасные для жизни.
Всем лекарствам и методам лечения NYT присвоила оценки по пяти категориям:
- Широко используемые — активно применяются врачами при лечении пациентов в больницах;
- Многообещающие — ранние испытания на пациентах показывают эффективность, но требуют дальнейшего изучения;
- С неоднозначными доказательствами — испытания проводились на клетках или животных, но не на людях, или же с помощью ретроспективного анализа данных каких-либо прошлых исследований. К этой же группе относятся методы, в случае с которыми результаты разных исследований расходились;
- Не многообещающие — полученные доказательства говорили о неэффективности данного лечения;
- Псевдонаучные или мошеннические — это те методы, которые эксперты призывают не использовать, потому что они не помогают и даже могут быть опасны для здоровья
Вот как выглядит полный список лекарств и методов лечения, собранный NYT:
Противовирусные препараты
1. Ремдесивир (многообещающий) производится американской фармкомпанией Gilead Sciences. Этот препарат стал первым, который в экстренном порядке одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Изначально его тестировали как лекарство от лихорадки Эбола и гепатита С, но он продемонстрировал не впечатляющие результаты. Однако предварительные данные о лечении с его помощью людей с COVID-19 показали, что он позволяет сократить время пребывания в больнице с 15 до 11 дней. В то же время эти ранние данные не содержат информации о влиянии препарата на уровень смертности.
Российский Минздрав в седьмой, последней на данный момент версии методических рекомендаций пишет, что ремдесивир — один из этиотропных (влияющих на устранение причины болезни) препаратов, которые можно использовать при лечении коронавируса.
2. Фавипиравир (с неоднозначными доказательствами) был создан для лечения гриппа. Небольшое исследование, проведенное в марте, показало, что препарат может очистить дыхательные пути от коронавируса. Но результаты более масштабных исследований пока не получены.
В России препарат на базе фавипиравира создали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». В начале июня партнеры объявили, что «Авифавир» доказал «высокую эффективность» в качестве лекарства против COVID-19, и назвали его первым в России препаратом прямого действия против вируса.
В то же время проведенные в Японии испытания препарата «Авиган» на основе фавипиравира не позволили однозначно доказать его эффективность при коронавирусе. Фавипиравир входит в список возможных к назначению средств лечения COVID-19 российского Минздрава.
3. EIDD-2801 (с неоднозначными доказательствами) — еще один противовирусный препарат, изначально разработанный для борьбы с гриппом. Он продемонстрировал многообещающие результаты при тестировании на клетках и людях, но испытания на людях еще не завершены.
4. Рецепторы ACE-2 (с неоднозначными доказательствами). Чтобы проникнуть в клетки, коронавирус сначала должен их «разблокировать», прикрепившись к белку под названием ACE-2. Ученые создали искусственный белок ACE-2, который может стать «приманкой» для вируса и отвлечь его от уязвимых клеток. Пока что многообещающих результатов удалось добиться только в испытаниях на клетках, но не на людях и животных.
5. Лопинавир и ритонавир (не многообещающие). 20 лет назад FDA одобрила использование этой комбинации препаратов для лечения ВИЧ. Теперь же исследователи выяснили, что они мешают коронавирусу воспроизводиться. Однако клинические испытания на людях завершились разочарованием. В начале июля Всемирная организация здравоохранения запретила тестировать эти препараты на госпитализированных пациентах с COVID-19, но проведение других исследований по-прежнему возможно.
Лопинавир и ритонавир содержит препарат калетра, который компания «Р-фарм» миллиардера Алексея Репика производит в России в партнерстве с американской AbbVie. В России также зарегистрирован препарат лопирита (лопинавир + ритонавир) от компании «Изварино фарма».
Комбинация лопинавир + ритонавир также входит в список препаратов, возможных к назначению по мнению Минздрава.
6. Гидроксихлорохин и хлорохин (не многообещающие). Немецкие ученые синтезировали хлорохин в 1930-х годах для борьбы с малярией. Менее токсичный гидроксихлорохин был изобретен в 1946-м и одобрен в качестве лекарства от таких болезней как волчанка и ревматоидный артрит. Когда началась пандемия, исследователи обнаружили, что оба препарата могут препятствовать воспроизводству COVID-19 в клетках. Несколько небольших исследований на людях дали надежду на то, что с помощью гидроксихлорохина можно лечить COVID-19. FDA временно позволила использовать его при лечении зараженных.
Однако результаты рандомизированных клинических испытаний показали — гидроксихлорохин не помог заболевшим коронавирусом и не защитил от него здоровых людей, контактировавших с зараженными.
FDA свое разрешение на использование препарата отозвала и предупреждает, что он может иметь побочные эффекты для сердца и других органов.
Несмотря на это, до сих пор продолжаются больше 180 клинических испытаний на тему способности гидроксихлорохина и хлорохина вылечить вирус или предотвратить заражение, отмечает NYT со ссылкой на данные STAT и Applied XL.
Российский Минздрав в рекомендациях выделил гидроксихлорохин и хлорохин как препараты, которые можно использовать при лечении COVID-19. Кроме того, в России была разработана схема лечения с родственного хлорохину и гидроксихлорохину препарата мефлохин.
Помощь иммунитету
1. Оздоровительная плазма (с неоднозначными доказательствами). Богатая антителами плазма уже использовалась для лечения больных гриппом. Теперь ученые пытаются применить ее и в лечении коронавируса. Ранние испытания продемонстрировали многообещающие, но пока предварительные результаты, и FDA разрешила использовать метод при лечении зараженных.
В рекомендациях Минздрава упоминается применение плазмы и приводятся требования к донорам и противопоказания.
2. Моноклональные антитела (с неоднозначными доказательствами). Оздоровительная плазма содержат разные антитела, только некоторые из которых могут атаковать вирус. В то же время ученые ищут самые эффективные в борьбе с COVID-19 антитела и создают их синтетические копии — моноклональные антитела. Их можно производить в больших количествах и вводить пациентам. Только исследования такого метода еще не завершились.
В рекомендациях Минздрава упоминается как способ борьбы с цитокиновым штормом (воспалительная реакция, вызванная избыточной реакцией иммунной системы на инфекцию) при COVID-19.
3. Интерфероны (с неоднозначными доказательствами) — молекулы, которые наши клетки могут естественным путем вырабатывать в ответ на вирусы. Введение человеку синтетических интерферонов уже стало стандартным методом лечения различных иммунных заболеваний. Ранние исследования, в том числе испытания на мышах и клетках, говорят о том, что интерфероны могут помочь и в борьбе с COVID-19. Существуют даже свидетельства того, что они способны предотвратить заражение здорового человека.
Препараты интерферонов входят в список возможных к назначению по версии российского Минздрава.
Подавление реакции иммунитета
Наиболее острые симптомы коронавируса проявляются из-за того, что иммунная система слишком активно реагирует на заболевание. Ученые испытывают лекарства, которые могут такую реакцию сдержать.
1. Дексаметазон (многообещающий) — это дешевый стероид, который притупляет различные виды реакций иммунитета. Врачи долгое время применяли его при лечении аллергий, астмы и воспалений. В июне дексаметазон в рамках одного из исследований продемонстрировал способность снижать число смертей от COVID-19. При этом его рекомендуется использовать только при лечении пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких или получают кислород искусственным путем.
Минздрав рекомендует использовать дексаметазон в сочетании с другими препаратами в схемах борьбы с цитокиновым штормом.
2. Ингибиторы цитокина (с неоднозначными доказательствами). Цитокины — это молекулы, которые производит организм для борьбы с заболеванием. Но в больших количествах они могут заставить иммунитет слишком остро реагировать на инфекции. Препараты для борьбы с этой проблемой доказали свою эффективность в борьбе с артритом и воспалениями. При лечении коронавируса такие препараты как тоцилизумаб, сарилумаб и анакинра продемонстрировали некоторую эффективность в рамках одних исследований и плохие результаты — в рамках других.
Минздрав включил тоцилизумаб и сарилумаб в список препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых.
3. Цитосорб (с неоднозначными доказательствами) — это картридж, который отфильтровывает цитокины из крови и может очищать ее около 70 раз за сутки. FDA в экстренном режиме позволила использовать его при лечении зараженных COVID-19 на основании данных небольшого исследования, проведенного в марте. Дальнейшие испытания пока не завершены.
В рекомендациях Минздрав упоминается возможность применения селективной гемосорбции цитокинов в тяжелых случаях.
4. Стволовые клетки (с неоднозначными доказательствами). Некоторые стволовые клетки могут выделять помогающие бороться с воспалением молекулы. Сейчас проводятся десятки исследований с целью выяснить, могут ли они помочь пациентам с коронавирусом. Но применение этих стволовых клеток не было эффективно в прошлом, и пока не ясно, сработает ли оно в этот раз.
Другие методы лечения
1. Положение лежа на животе (широко используется). Простое перемещение пациента в положение лежа на животе позволяет его легким раскрыться. С начала пандемии этот метод стал широко использоваться в больницах по всему миру и помог некоторым пациентам избежать необходимости переходить на искусственную вентиляцию. Преимущества метода сейчас изучаются в рамках различных клинических исследований.
Минздрав отмечает, что раннее применение такой позиции в сочетании с кислородотерапией и неинвазивной вентиляцией легких помогает избежать интубации (аппарат ИВЛ) у многих пациентов.
2. Аппараты вентиляции легких и другие устройства для искусственного дыхания (широко используются). Устройства, помогающие пациентам дышать, стали незаменимым инструментом в борьбе с респираторными заболеваниями. Не все пациенты с коронавирусом, которых подключили к аппаратам ИВЛ, выжили, но во многих случаях именно с ними связывают спасение жизней.
Минздрав в своих рекомендациях описывает применение респираторной поддержки для некоторых пациентов.
3. Антикоагулянты (с неоднозначными доказательствами) обычно используются для борьбы с формированием сгустков крови при, например, болезнях сердца. Некоторые врачи используют их и для борьбы со сгустками в крови зараженных коронавирусом. Антикоагулянты сейчас изучаются в рамках множества клинических исследований. Некоторые в том числе выясняют, имеет ли смысл их использование еще до появления сгустков.
В рекомендациях Минздрава указано, что данных о применении прямых пероральных антикоагулянтов при коронавирусе нет.
Псевдонаука и мошенничество
1. Употребление хлорки и дезинфицирующих средств (предупреждение: не делайте этого). Президент США Дональд Трамп предполагал, что дезинфицирующие средства или хлорка могут помочь в борьбе с коронавирусом, если употребить их внутрь или ввести в кровь. Медицинские специалисты и производители средств его заявления сразу опровергли.
Прием внутрь дезинфицирующего средства не просто не эффективен в борьбе с вирусом, но может привести к смерти.
2. Ультрафиолет (нет доказательств). Трамп также отмечал, что в борьбе с коронавирусом помочь, возможно, способны ультрафиолетовые лучи или «просто очень мощный свет». Ультрафиолетовые лучи не способны очистить организм человека от вируса, но могут навредить коже, предупреждает NYT. Большинство случаев рака кожи — результат воздействия солнечных лучей.
3. Серебро (нет доказательств). FDA угрожало подать в суд на тех, кто утверждал, что серебряные предметы помогают в борьбе с коронавирусом. Серебро обладает некоторым бактерицидным свойством, но сделанные из него предметы не демонстрировали способность предотвращать или лечить COVID-19.
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