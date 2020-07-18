Глава РФПИ предупредил о предстоящей битве на рынке вакцин от COVID-19

Россия и несколько других стран в следующим году будут иметь вакцины от коронавируса, а остальные государства будут вынуждены выбирать между ними. Об этом Finanical Times заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Через шесть месяцев у нас сложится ситуация, когда у нескольких стран будут вакцины, и мы считаем, что этими странами будут Великобритания, Россия, Китай и США», — отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что другие страны по сути будут решать, «кому довериться».
Глава РФПИ также заявил о проблеме «политических барьеров» при распространении технологий по миру. «Политические барьеры и политические предубеждения мешают использованию лучших технологий <…> Давайте сначала обеспечим людям безопасность, а потом можем заняться политикой», — сказал он газете.
Дмитриев также подчеркнул, что Россия ведет переговоры о поставках вакцины на Ближний Восток, в Латинскую Америку и Азию, но западные страны решили не использовать российскую технологию из-за давления.
В четверг Великобритания обвинила российских хакеров в попытках украсть данные о вакцинах от коронавируса у исследователей британских, американских и канадских организаций. За атаками якобы стоит хакерская группировка APT29, также известная как Cozy Bear, утверждает британский Национальный центр кибербезопасности. По его данным, группировка с «вероятность больше 95%» связана с российскими спецслужбами. Дмитриев в беседе с FT назвал обвинения «необоснованными и, честно говоря, странными». Он также охарактеризовал их как попытку «сорвать успех российской вакцины», которая «будет первой, возможно, во всем мире и самой эффективной в мире».
У Москвы не было необходимости воровать информацию о британской вакцине, которую испытывают в Оксфордском университете, подчеркнул глава РФПИ. Он пояснил, что британско-шведская фармкомпания AstraZeneca и так собиралась подписать соглашение с компаний, принадлежащей РФПИ, о производстве вакцины в России. «Оскфордская вакцина будет полностью передана России», — подчеркнул он.