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22:38 (мск), источник: Известия

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Однако для повышения стипендий нужно будет «существенно увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета». Минобрнауки прорабатывает различные варианты.

Размер МРОТ на 2020 год в России составляет 12 130 рублей.

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Ранее, 24 января, депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума, установленного в регионе.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову сообщили, что в СФ одобрили идею поднятия стипендий до прожиточного минимума и заявили о готовности поддержать любые инициативы относительно улучшения положения российских студентов. Однако инициатива требует детальной проработки.

Глава комиссии Общественной палаты России по социальной политике Наталья Починок напомнила о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он обозначил внесение в Конституцию основополагающих принципов социальных гарантий, в том числе уровня зарплаты и пенсии не ниже прожиточного минимума. По ее словам, логично было бы приравнять к этому показателю и стипендии, так как для многих студентов они являются единственным источником дохода.

В Минобрнауки рассказали, что минимальный размер стипендии не может быть ниже 1 484 рубля в месяц для академической. Министерство отметило, что в среднем студенты получают 3139,5 рубля в месяц.

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