Y-хромосома хилеет и деградирует. Исчезнут ли вместе с нею мужчины?

О том, что люди могут лишиться хромосомы, определяющей принадлежность к мужскому полу, учёные говорят давно. Недавнее исследование биологов из Дании и США вновь затронуло эту тему: согласно их расчётам, Y-хромосома у людей может полностью исчезнуть через 4,6 миллиона лет. Что же будет с мужчинами? АиФ.ru разобрался в вопросе.
Почему она такая сморщенная?
Для начала — небольшой экскурс в школьный курс биологии. Бо́льшая часть нашей наследственной информации содержится в хромосомах, которые находятся в ядре каждой клетки, а принадлежность человека к тому или иному полу определяется сочетанием у него двух половых хромосом (или гоносом). Их принято обозначать буквами X и Y. Такая система определения пола работает не только у человека, но и у подавляющего большинства млекопитающих.
Комбинация XX задаёт развитие организма по женскому типу, XY — по мужскому.
Эти две хромосомы не похожи друг на друга ни по форме, ни по генному составу, хотя изначально были одинакового размера и содержали одни и те же гены. Проблема в том, что Y-хромосома передаётся лишь от отца к сыну, а это значит, что гены в ней не могут комбинироваться, из-за чего накапливаются негативные мутации. С каждым поколением они всё больше приводят к деградации этой хромосомы. Как говорят биологи, она становится сморщенной. Во всяком случае, на фоне X-хромосомы.
Вообще, мужская хромосома содержит очень мало полезных генов. Самый важный из них — ген SRY, который и определяет мужской пол организма и служит генетическим «включателем» для его развития по мужскому типу.
Есть ещё гены, необходимые для нормального формирования сперматозоидов. Все остальные — генетический мусор.
За всё время существования Homo sapiens его Y-хромосома уже потеряла 1393 из 1438 изначально имевшихся в ней генов. И этот процесс продолжается. Поэтому учёные не раз высказывали опасения по поводу того, что Y-хромосома человека может полностью исчезнуть через несколько миллионов лет.
Спасутся ли мужчины?
Например, об этом любит рассуждать профессор Австралийского национального университета Дженни Грейвс. «Мужчины полностью проиграют в битве полов. Процесс уже запущен», — говорит она. На всё про всё исследовательница отводит 5 миллионов лет. И ссылается на примеры из животного мира. Y-хромосому уже потеряли некоторые виды грызунов: японская колючая крыса, закавказская слепушонка и др.
И вот теперь группа учёных из Дании и США опубликовала новое исследование, где назван ещё меньший срок: 4,6 миллиона лет.
И, хотя Y-хромосома выработала несколько механизмов, которые должны замедлить процесс её исчезновения, исследователи уверены, что её это не спасёт, хотя споры об этом в научной среде ведутся давно. Но спасёт ли мужчин?
«Сообщения о том, что Y-хромосома исчезнет, а с ней исчезнут и мужчины, появляются не в первый раз. В качестве обоснования выдвигают то, что когда-то у предков человека было две одинакового размера половые хромосомы, а потом одна из них, определяющая мужской пол, стала терять гены и уменьшаться в размерах, — комментирует заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Светлана Боринская. — Надо ли опасаться таких пророчеств? Никак нет, мужчинам от Y-хромосомы подвохов ждать не стоит.
Во-первых, не каждый процесс неуклонно идёт все время в одну сторону. К примеру, ребёнок после рождения активно растёт. Надо ли из этого сделать вывод, что он будет расти всю жизнь и вырастет до такого размера, что ни в одну дверь не пролезет? В эволюции уменьшение и увеличение размеров тоже не бесконечно, они имеют свои пределы. Во-вторых, само наличие отдельной хромосомы, определяющей мужской пол, в природе вовсе не обязательно. Есть виды, у которых самцы не имеют такой хромосомы, у них просто на одну хромосому меньше, чем у самок. Или пол вообще определяется не хромосомами, а внешними условиями. Поэтому изучение эволюционной истории Y-хромосомы очень интересно, но никаких пугающих прогнозов не даёт.
Повторимся, через этот сценарий уже прошли некоторые виды грызунов. У них по-прежнему есть самцы и самки, да и способ размножения всё тот же, а ген SRY, определяющий половую принадлежность, просто переместился в другую хромосому.
Не исключено, что и человечество пройдёт тем же путём.
Во время загрузки произошла ошибка.