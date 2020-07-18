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01:32 (мск), источник: Известия

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:34 MSK, 18.07
Инфицировано759 203+6 406
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
4.0717.07
Скончалось12 123+186
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
4.0717.07
Выздоровело539 373+7 681
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
4.0717.07
Инфицировано13 937 648+203 130
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
4.0717.07
Скончалось593 369+5 220
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
4.0717.07
Выздоровело7 817 599+149 835
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
4.0717.07
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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тыс. случаев заболевания.

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За неделю коронавирусом заразились 1,6 млн человек в мире. Это максимум с начала пандемии

По данным организации, за минувшие сутки умерли 5682 пациента с COVID-19.

С начала пандемии больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (7 154 840) и Европе (3 008 972).

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 17.07
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