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06:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие средства от комаров самые эффективные?

В борьбе с комарами все средства хороши.

Источник: Reuters

Но вот только гели, кремы, аэрозоли необходимо наносить прямо на кожу. Производители лукавят, утверждая об отсутствии вредного воздействия на организм человека. Яды, от которых умирают насекомые, не могут быть безопасными для человека. Попробуем найти что-то более подходящее, сохранив свою иммунную систему.

Спираль

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Её достают из упаковки и поджигают. Всего через несколько минут воздух пропитывается дымом. Комарам он не нравится, они стараются облетать зону поражения стороной. Площадь обработки 1 спирали — 20 м².

Плюсы: Низкая стоимость — 120 руб. Некоторые спирали способны дымить до 8 часов. В нужный момент их можно потушить, а позже снова поджечь, на качество обработки это никак не повлияет.

Минусы: Сильное действие средства основано на высокой концентрации инсектицидов.

Желательно найти место на участке, где мало культурных растений или много тех, что давно пора истребить. При размещении вблизи населённого пруда возможна гибель флоры и фауны.

Дымовые шашки

При горении выделяют инсектициды, комары умирают на лету. По заверению производителей, действующее вещество — перметрин — проникает через дыхательную систему насекомого и сквозь его хитиновый покров.

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Плюсы: Невысокая стоимость — около 400 руб. Одна шашка уничтожает комаров на площади 600 м³. Безвредна для человека и собак.

Минусы: Высокие концентрации перметрина плохо воздействуют на кошек. Рекомендуется использовать только в безветренную погоду.

Электрические ловушки

Есть отдельные механизмы в виде ловушек или обычных ламп для освещения с функциями киллера (убивают насекомых электрическим током). По задумке инженера-конструктора, комары должны добровольно лететь на свой «электрический стул» — лампочку (электроловушку), бьющую током, и обнимать её крыльями и лапками.

Очевидно, что при создании устройства он забыл проконсультироваться с энтомологом. Тот бы ему объяснил, что у комаров почти не наблюдается такой привычки — лететь на свет.
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Плюсы: Низкая стоимость ловушек колеблется в пределах 400 руб., ламп — от 455 руб. Безопасны для человека, животных и растений, не загрязняют окружающую среду. Площадь защиты — от 60 м² (в зависимости от модификации).

Минусы: Ловушка и лампочка эффективны против моли и ночных бабочек. Необходимо подключение к электросети.

Ультразвуковые устройства

К этому типу относятся брелок и всевозможные приборы небольших размеров. Их легко использовать, достаточно прикрепить на себя и включить. Энтомолог Барт Нолс, возглавляющий консультационный совет Голландского фонда борьбы с малярией, утверждает, что не существует «какого-либо научного подтверждения» того, что ультразвук может отпугивать комаров (ВВС).

Минусы: Комарихи (кусают человека только они) продолжают облеплять жертву и питаться кровью.

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