06:06 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие средства от комаров самые эффективные?
В борьбе с комарами все средства хороши.
Но вот только гели, кремы, аэрозоли необходимо наносить прямо на кожу. Производители лукавят, утверждая об отсутствии вредного воздействия на организм человека. Яды, от которых умирают насекомые, не могут быть безопасными для человека. Попробуем найти
Её достают из упаковки и поджигают. Всего через несколько минут воздух пропитывается дымом. Комарам он не нравится, они стараются облетать зону поражения стороной. Площадь обработки 1 спирали — 20 м².
Плюсы: Низкая стоимость — 120 руб. Некоторые спирали способны дымить до 8 часов. В нужный момент их можно потушить, а позже снова поджечь, на качество обработки это никак не повлияет.
Минусы: Сильное действие средства основано на высокой концентрации инсектицидов.
При горении выделяют инсектициды, комары умирают на лету. По заверению производителей, действующее вещество — перметрин — проникает через дыхательную систему насекомого и сквозь его хитиновый покров.
Плюсы: Невысокая стоимость — около 400 руб. Одна шашка уничтожает комаров на площади 600 м³. Безвредна для человека и собак.
Минусы: Высокие концентрации перметрина плохо воздействуют на кошек. Рекомендуется использовать только в безветренную погоду.
Есть отдельные механизмы в виде ловушек или обычных ламп для освещения с функциями киллера (убивают насекомых электрическим током). По задумке
Плюсы: Низкая стоимость ловушек колеблется в пределах 400 руб., ламп — от 455 руб. Безопасны для человека, животных и растений, не загрязняют окружающую среду. Площадь защиты — от 60 м² (в зависимости от модификации).
Минусы: Ловушка и лампочка эффективны против моли и ночных бабочек. Необходимо подключение к электросети.
К этому типу относятся брелок и всевозможные приборы небольших размеров. Их легко использовать, достаточно прикрепить на себя и включить. Энтомолог Барт Нолс, возглавляющий консультационный совет Голландского фонда борьбы с малярией, утверждает, что не существует «какого-либо научного подтверждения» того, что ультразвук может отпугивать комаров (ВВС).
Минусы: Комарихи (кусают человека только они) продолжают облеплять жертву и питаться кровью.