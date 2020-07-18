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10:18 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

Источник: РИА Новости

Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора.

«С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учётом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Согласно сообщению, посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. В электронной трудовой будут сведения с 2020 года.

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