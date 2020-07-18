10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Диснеевских принцесс сделали реалистичными (фото)
Результат удивил соцсети.
Художница, известная в Сети как Холли Фэй, проснулась с идеей сделать из диснеевских принцесс
Для начала она уменьшила огромные глаза и убрала неестественно широкие улыбки, затем подправила овал лица и сделала пропорции более правильными.
Как оказалось, приближенные к реальности Жасмин, Рапунцель Моана и другие принцессы оказались даже более симпатичными, чем мультяшные оригиналы. А сам эксперимент Холли Фэй собрал множество просмотров и лайков в соцсетях.
Ранее принцесс Диснея «переносили» в мир модельного бизнеса и заставляли их выглядеть не очень привлекательно. Превращали в «реальных людей» и отцов из диснеевских мультфильмов.
Анна Лысенко