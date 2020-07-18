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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Диснеевских принцесс сделали реалистичными (фото)

Результат удивил соцсети.

Художница, известная в Сети как Холли Фэй, проснулась с идеей сделать из диснеевских принцесс что-то необычное. Подумав, девушка решила подправить их внешность так, чтобы она стала более естественной.

Для начала она уменьшила огромные глаза и убрала неестественно широкие улыбки, затем подправила овал лица и сделала пропорции более правильными.

Как оказалось, приближенные к реальности Жасмин, Рапунцель Моана и другие принцессы оказались даже более симпатичными, чем мультяшные оригиналы. А сам эксперимент Холли Фэй собрал множество просмотров и лайков в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Моана, Эльза, Анна, Ариэль, Рапунцель, Аладдин, Белль, Мерида, Ванилопа фон Кекс, Жасмин

Ранее принцесс Диснея «переносили» в мир модельного бизнеса и заставляли их выглядеть не очень привлекательно. Превращали в «реальных людей» и отцов из диснеевских мультфильмов.

Анна Лысенко

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