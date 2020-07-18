Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
9Скончался Эннио Морриконе
13:05 (мск), источник: РИА Новости

Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Столичный цех деятелей культуры» обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой о выделении дополнительных средств в третьем квартале для компенсации недополученных доходов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 18.07
Инфицировано765 437+6 234
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
5.0718.07
Скончалось12 247+124
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
5.0718.07
Выздоровело546 863+7 490
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
5.0718.07
Инфицировано14 124 409+297 025
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
5.0718.07
Скончалось603 059+12 658
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
5.0718.07
Выздоровело7 909 377+176 326
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
5.0718.07
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

««Столичный цех деятелей культуры» принял решение обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой поддержать наше обращение о дополнительном выделении средств пока на третий квартал для компенсации недополученных доходов, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым мероприятиям Евгений Герасимов на встрече с представителями Цеха в субботу.

Герасимов отметил, что за период ограничений, связанных с пандемией, театры и музеи недополучили 50% доходов.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что в период пандемии зарплата сотрудникам театра выплачивалась из внебюджетных фондов, но сейчас «средства подходят к концу», так как ограничения длятся уже пять месяцев.

«Зрители из 100% билетов в марте сдали только 32% процента, остальные билеты не сдали. Мы переносы делали уже два-три раза. Зритель ждет. Но как быть театрам, которые должны принимать только 50% зрителей?» — сказал Варшавер.

Актриса Мария Миронова отметила, что ограничения, связанные с пандемией: и масочный режим, и социальная дистанция, и полупустой зал — вызывают вопросы, так театр это живое общение, и пока артисты плохо себе представляют работу в таких условиях.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам встречи пообещал деятелям культуры вынести вопрос на обсуждение на заседании фракции «Единая Россия».

 Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить 'супер-пупер' ракеты США
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Байден узнал от разведки о планах России вмешаться в выборы
Баку связался с РФ по поводу внезапной проверки боеготовности
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Южная Осетия обвинила Грузию в отлове осетинских летучих мышей
Пекарь создала торты с «маскировкой» (фото)
Диснеевских принцесс сделали реалистичными (фото)
Путин отметил насыщенную программу форума «Территория смыслов»
Здоровье
Как похудеть в лице и щеках Рассказываем, как похудеть в лице без дорогих салонов и пластики, в домашних условиях.
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты на улице Стоит ли их брать?
Авто
Недорого и быстро – десятка доступных шустрых автомобилей Не обязательно отдавать огромную кучу денег, чтобы разгоняться до 100 км/ч хотя бы за десять секунд
Кино
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Одежда на работу 215
Кухня на заказ 121
Стоит ли идти на поводу? 101
Ворота в Северную Африку – 3 89
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ефремов уже почти при смерти
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь