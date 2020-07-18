Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании

««Столичный цех деятелей культуры» принял решение обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой поддержать наше обращение о дополнительном выделении средств пока на третий квартал для компенсации недополученных доходов, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым мероприятиям Евгений Герасимов на встрече с представителями Цеха в субботу.
Герасимов отметил, что за период ограничений, связанных с пандемией, театры и музеи недополучили 50% доходов.
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что в период пандемии зарплата сотрудникам театра выплачивалась из внебюджетных фондов, но сейчас «средства подходят к концу», так как ограничения длятся уже пять месяцев.
«Зрители из 100% билетов в марте сдали только 32% процента, остальные билеты не сдали. Мы переносы делали уже два-три раза. Зритель ждет. Но как быть театрам, которые должны принимать только 50% зрителей?» — сказал Варшавер.
Актриса Мария Миронова отметила, что ограничения, связанные с пандемией: и масочный режим, и социальная дистанция, и полупустой зал — вызывают вопросы, так театр это живое общение, и пока артисты плохо себе представляют работу в таких условиях.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам встречи пообещал деятелям культуры вынести вопрос на обсуждение на заседании фракции «Единая Россия».