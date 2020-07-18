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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне увидят парад планет

Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн будет видно одновременно.

Источник: AP 2020

Примерно за час до рассвета 19 июля в небе Северного и Южного полушарий можно будет наблюдать 5 планет Солнечной системы — Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн. Одновременно с ними в небе будет сиять Луна.

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Это явление называют «парадом планет», хотя такой термин не научный и используется только для популяризации астрономии в СМИ.

Все планеты можно будет наблюдать невооруженным глазом. Они будут необычно яркими, и найти их в небе не составит труда.

«Блестящая Венера находится низко на северо-востоке. Марс — это одинокая “звезда” на юго-востоке, а Юпитер и Сатурн — на юго-западе», — объяснил астроном Джеффри Хант на своем сайте.

Сложнее всего будет заметить Меркурий, говорит специалист. Его следует искать примерно за 45 минут до рассвета, желательно использовать бинокль или телескоп.

Анна Лысенко

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