13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне увидят парад планет
Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн будет видно одновременно.
Примерно за час до рассвета 19 июля в небе Северного и Южного полушарий можно будет наблюдать 5 планет Солнечной системы — Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн. Одновременно с ними в небе будет сиять Луна.
Это явление называют «парадом планет», хотя такой термин не научный и используется только для популяризации астрономии в СМИ.
Все планеты можно будет наблюдать невооруженным глазом. Они будут необычно яркими, и найти их в небе не составит труда.
«Блестящая Венера находится низко на
Сложнее всего будет заметить Меркурий, говорит специалист. Его следует искать примерно за 45 минут до рассвета, желательно использовать бинокль или телескоп.
Анна Лысенко