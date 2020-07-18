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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американцы в изоляции стали массово заводить кур

Их держат в городских квартирах.

Американские компании, которые продают кур для домашних хозяйств, отчитались о резком увеличении спроса на птицу во время пандемии.

В разных компаниях рост составил от 30 до 260% с начала режима самоизоляции, сообщает The Post. При этом большинство клиентов покупают всего одну или две курицы. Как оказалось в ходе журналистского расследования — не для свежих яиц, а в качестве домашних питомцев.

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К примеру, секретарша Хайди Хейлиг купила кур своим сыновьям 2 и 6 лет, у которых аллергия на собак и кошек. Питомцы живут в ее квартире в Бруклине. В Нью-Йорке это разрешено, если соседи не жалуются на шум. А вот петухов, кукарекающих по утрам, в городских квартирах держать запрещено.

Многие городские жители сооружают небольшие курятники просто на крышах многоэтажек или двухэтажных городских домов.

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Анна Лысенко

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