14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американцы в изоляции стали массово заводить кур
Их держат в городских квартирах.
Американские компании, которые продают кур для домашних хозяйств, отчитались о резком увеличении спроса на птицу во время пандемии.
В разных компаниях рост составил от 30 до 260% с начала режима самоизоляции, сообщает The Post. При этом большинство клиентов покупают всего одну или две курицы. Как оказалось в ходе журналистского расследования — не для свежих яиц, а в качестве домашних питомцев.
К примеру, секретарша Хайди Хейлиг купила кур своим сыновьям 2 и 6 лет, у которых аллергия на собак и кошек. Питомцы живут в ее квартире в Бруклине. В
Многие городские жители сооружают небольшие курятники просто на крышах многоэтажек или двухэтажных городских домов.
Анна Лысенко