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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генри Кавилл собрал компьютер и «стал» мастером по имени Дмитрий

У актера много талантов.

Актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и ведьмака, записал на видео, как он собирает компьютер.

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Ролик заставил фанатов Кавилла влюбиться в него еще больше, хотя, казалось, это уже невозможно после того, как актер недавно испек хлеб и приготовил торт.

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«Так много талантов», — пишут комментаторы под видео с компьютером.

Российский дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску тоже так решил и «соорудил» американцу рекламу в стиле российских компьютерных мастеров. «Генри Кавилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее», — написал он.

«Я думаю, если мы все вместе будем постить это видео в сторисах с тэгом Кавилла, то он приедет в Россию и соберет нам всем компьютеры», — добавил шутник.

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Анна Лысенко

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