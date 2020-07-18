15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Генри Кавилл собрал компьютер и «стал» мастером по имени Дмитрий
У актера много талантов.
Актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и ведьмака, записал на видео, как он собирает компьютер.
Ролик заставил фанатов Кавилла влюбиться в него еще больше, хотя, казалось, это уже невозможно после того, как актер недавно испек хлеб и приготовил торт.
«Так много талантов», — пишут комментаторы под видео с компьютером.
Российский дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску тоже так решил и «соорудил» американцу рекламу в стиле российских компьютерных мастеров. «Генри Кавилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее», — написал он.
«Я думаю, если мы все вместе будем постить это видео в сторисах с тэгом Кавилла, то он приедет в Россию и соберет нам всем компьютеры», — добавил шутник.
Анна Лысенко