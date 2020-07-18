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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:35 MSK, 18.07
Инфицировано765 437+6 234
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
5.0718.07
Скончалось12 247+124
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
5.0718.07
Выздоровело546 863+7 490
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
5.0718.07
Инфицировано14 082 979+245 584
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
5.0718.07
Скончалось597 227+6 525
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
5.0718.07
Выздоровело7 917 264+174 229
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
5.0718.07
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Источник: AFP 2020

Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета. Это произошло из-за опасений, что данные по смертям могли быть завышены.

Эксперты утверждают, что в Англии число умерших считается не так, как в остальной части Соединенного Королевства, а потому данные могут быть искажены. Отмечается, что сейчас статистика учитывает всех умерших, у которых был положительный анализ на коронавирус. При этом не учитывается время, прошедшее между тестированием и моментом смерти.

Великобритания сильнее других стран Европы пострадала от COVID-19. Она находится на девятом месте в мире по числу инфицированных — почти 295 тысяч человек. Из них скончались более 45 тысяч.

Ранее 18 июля стало известно, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов. Больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и Индии.

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