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18 июля, источник: РБК

ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире стал рекордным с начала пандемии — 259,8 тыс. человек, сообщила ВОЗ. Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне: 17 июля число новых случаев заболевания составило 237,7 тыс.

Коронавирус COVID-19
00:02 (мск)В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:34 MSK, 18.07
Инфицировано765 437+6 234
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Скончалось12 247+124
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Выздоровело546 863+7 490
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Инфицировано14 126 035+230 732
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Скончалось598 098+5 292
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Источник: РИА "Новости"

Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 18 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:

  • ЮАР — 13,3 тыс. человек;
  • Киргизия — 11,8 тыс. ;
  • Колумбия — 8 тыс. ;
  • Мексика — 6,4 тыс.

Россия по суточному приросту заняла восьмое место. За день в ней выявили 6234 тыс. заразившихся коронавирусом. Это минимум с конца апреля: меньше заразившихся за сутки в прошлый раз было обнаружено 27 апреля — 6198 человек.

Общее число заразившихся во всем мире превысило 14 млн человек. Больше всего заболевших выявили в США — 3,67 млн человек, на втором и третьем местах находятся Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Россия по этому показателю находится на четвертой строчке. В ней с начала пандемии выявили 765, 4 тыс. инфицированных.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом.

В то же время представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что расслабляться еще рано.

По ее словам, если жители перестанут соблюдать профилактические меры против коронавируса, вторая волна «может случиться и завтра».

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