ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 18 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.
Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.
Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:
Россия по суточному приросту заняла восьмое место. За день в ней выявили 6234 тыс. заразившихся коронавирусом. Это минимум с конца апреля: меньше заразившихся за сутки в прошлый раз было обнаружено 27 апреля — 6198 человек.
Общее число заразившихся во всем мире превысило 14 млн человек. Больше всего заболевших выявили в США — 3,67 млн человек, на втором и третьем местах находятся Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Россия по этому показателю находится на четвертой строчке. В ней с начала пандемии выявили 765, 4 тыс. инфицированных.
По словам
По ее словам, если жители перестанут соблюдать профилактические меры против коронавируса, вторая волна «может случиться и завтра».