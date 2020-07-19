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03:07 (мск), источник: Московский комсомолец

В Великобритании выделили шесть форм коронавируса

Исследователи Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:34 MSK, 19.07
Инфицировано765 437+6 234
5.07
6736
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Скончалось12 247+124
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Выздоровело546 863+7 490
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Инфицировано14 210 040+168 532
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Скончалось600 435 
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Выздоровело7 983 920+164 821
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеканал Sky News, формы отличаются друг друга по симптомам, что позволяет оценить риски развития серьезных осложнений и госпитализации больного.

Исследователи сделали такие выводы после наблюдения в течение пяти первых дней болезни у 1600 человек в США и Великобритании. Информацию собрали с помощью приложения COVID Symptom Study, созданного для изучения симптомов заболевания.

Так, пользователей разделили на шесть основных групп на основе того, как у них развивалась болезнь.

Основными симптомами остались высокая температура, кашель и потеря обоняния, но наличие или отсутствие менее распространенных симптомов указывало на степень тяжести протекания заболевания.

По словам соавтора исследования доктора Клер Стивенс, если за первые пять дней определить, кто именно относится к наиболее уязвимой к коронавирусу категории, то будет время начать оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии, действуя на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови, восполняя потерю жидкости.

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«Все это простые меры, которые можно принимать на дому, не доводя дело до госпитализации и спасая людям жизни», — подчеркнула она.

При первой и второй форме коронавируса ученые наблюдали характерные для гриппа симптомы (с температурой и без), третья форма была без кашля, но с диареей и потерей аппетита и повышением температуры — эти формы охарактеризованы как условно легкие (только 1,5−4,4% людей понадобилась респираторная поддержка).

При четвертой форме коронавируса пациенты жаловались на усталость (8,6% людей нуждались в респираторной поддержке), при пятой — добавлялось спутанное сознание и боль в мышцах (9,9%), для шестой — наиболее тяжелой формы болезни — половине пациентов понадобилась госпитализация, у них проявлялись боли в области живота, груди и мышцах, диарея, затрудненное дыхание, усталость и спутанность сознания.

Более тяжелые формы COVID-19 наблюдались у пациентов постарше и со слабым здоровьем, наличием лишнего веса и хронических заболеваний, диабета и болезней дыхательных путей.

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