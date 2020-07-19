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08:49 (мск), источник: Интерфакс

В Китае за сутки выявили почти 60 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — За истекшие сутки в Китае выявлены 58 новых случаев заражения коронавирусом: 16 больных в активной форме и 42 бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 19.07
Инфицировано765 437+6 234
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Скончалось12 247+124
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Источник: Reuters

Из активных случаев 13 зафиксированы внутри страны — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, три активных и 12 бессимптомных ввезены из-за границы.

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За предыдущие сутки были выявлены 36 новых случаев заражения: 22 больных в активной форме и 14 бессимптомных. Из активных случаев 16 зафиксированы в Синьцзяне, шесть активных и девять бессимптомных «импортированы».

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 660 активных случаев заражения при 2 007 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 64 новых случая заболевания: все — в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 277 больных с коронавирусом: в Гонконге — 1 777 (при 12 случаях смертельного исхода), в Макао — 46, на Тайване — 454 (семь случаев смерти).

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