В Китае за сутки выявили почти 60 новых случаев заражения коронавирусом

Из активных случаев 13 зафиксированы внутри страны — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, три активных и 12 бессимптомных ввезены из-за границы.
За предыдущие сутки были выявлены 36 новых случаев заражения: 22 больных в активной форме и 14 бессимптомных. Из активных случаев 16 зафиксированы в Синьцзяне, шесть активных и девять бессимптомных «импортированы».
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 660 активных случаев заражения при 2 007 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 64 новых случая заболевания: все — в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 277 больных с коронавирусом: в Гонконге — 1 777 (при 12 случаях смертельного исхода), в Макао — 46, на Тайване — 454 (семь случаев смерти).