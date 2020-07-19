Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19

По его словам, данный вопрос должен решать Минздрав России. Однако необходимо привить от коронавируса учителей и пенсионеров, а также организованные коллективы, например, рабочих на стройках, в казармах и общежитиях. Так как люди в таких условиях живут скученно и дышат одним воздухом.
Также ученый рассказал о том, что детей прививать взрослой вакциной нельзя.
Также Гинцбург добавил, что это не его точка зрения, а существующий закон. На данный момент центр готовит документацию для того, чтобы после всех формальностей, связанных с изучением опыта применения вакцины против коронавируса у взрослых, перейти к возможности вакцинирования детей совместно с
13 июля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.
10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.
15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.
6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.