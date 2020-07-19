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08:41 (мск), источник: Известия

Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19

Прививку против коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо делать учителям и пожилым людям, а также гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 19.07
Инфицировано765 437+6 234
5.07
6736
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6611
7.07
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6635
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Скончалось12 247+124
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134
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135
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Выздоровело546 863+7 490
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Инфицировано14 288 689+181 637
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5.0718.07
Скончалось602 138 
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5664
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7.07
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Выздоровело8 027 451+132 561
5.07
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Источник: Известия

По его словам, данный вопрос должен решать Минздрав России. Однако необходимо привить от коронавируса учителей и пенсионеров, а также организованные коллективы, например, рабочих на стройках, в казармах и общежитиях. Так как люди в таких условиях живут скученно и дышат одним воздухом.

Также ученый рассказал о том, что детей прививать взрослой вакциной нельзя.

После того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослого населения, в течение полугода могут начаться испытания вакцины от COVID-19 для детей.

Также Гинцбург добавил, что это не его точка зрения, а существующий закон. На данный момент центр готовит документацию для того, чтобы после всех формальностей, связанных с изучением опыта применения вакцины против коронавируса у взрослых, перейти к возможности вакцинирования детей совместно с коллегами-педиатрами.

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13 июля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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