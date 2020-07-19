08:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Москве объявили «желтый уровень» погодной опасности
В столице и области ожидается гроза.
В Москве и области в воскресенье, 19 июля, объявлен «желтый уровень» погодной опасности — синоптики прогнозирую плохую погоду.
Специалисты информируют граждан о грозе и сильном шквалистом ветре.
«Желтый уровень» означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение, опубликованное на сайте Гидрометцентра, о дожде на территории столицы и области будет действовать с 9:00 до 21:00.
Ранее сайт kp.ru писал, когда же наступит «московское лето». Погода будет соответствовать климатической нормe, по словам синоптика Романа Вильфанда, в ближайшие пять дней.
Это означает, что столбик термометра ночью воскресенья будет в пределах 12−15 градусов Цельсия. Днем в городе будет тепло, но не слишком жарко от плюс 20 до плюс 23 градусов. В понедельник, вторник и среду воздух прогреется до 22−25 градусов. Однако пока расслабляться рано — вторая половина предстоящей недели будет более прохладной.
Юлия Кекова