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09:34 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Президент подчеркнул, что металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост, расширяет линейку выпускаемой продукции, осваивает новые рынки и запускает масштабные проекты.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ с Днем металлурга. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии ее экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня комплекс является одной из ключевых, базовых отраслей национальной экономики с замечательными, закаленными временем традициями», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что сегодня металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост, расширяет линейку выпускаемой продукции, осваивает новые рынки, запускает масштабные, отвечающие наиболее передовым технологическим и экологическим стандартам проекты на Череповецком, Выксунском и Новолипецком комбинатах, а также на других предприятиях.

«Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжается инвестирование и строительство», — добавил президент.

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.

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